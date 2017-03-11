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"Уфа" с минимальным счетом переиграла "Крылья Советов"

В матче 19-го тура чемпионата России "Уфа" на своем поле добилась победы над "Крыльями Советов".

Чемпионат России. 19 тур

"Уфа" - "Крылья Советов" - 1:0

Гол: Пауревич, 6.

"Уфа": Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Карп (Ванек, 60), Сухов, Засеев, Стоцкий, Пауревич, Кротов (Йокич, 76), Игбун (Фатаи, 66).

"Крылья Советов": Лория, Таранов, Ятченко, Гаджибеков (Визнович, 86), Родич, Надсон, Глеб, Башкиров (Чочиев, 77), Зуев, Мияйлович, Паскуато.

Предупреждения: Гаджибеков, 70.
Теги: Уфа Крылья Советов
Сегодня, 13:21
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(2)
№3 Написал: Игорь футболист г.Самара (Сегодня, 13:57) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Какой неплохой? Неплохой для 15 места?

Цитата: Бриг
не плохой футбол


Какой неплохой? Неплохой для 15 места?


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Не берегете вы себя Юрий Венидиктович, все о футболе России думаете.
Регистрация: 21.09.2010
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 13:35) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Геннадий Сергеевич же говорил blush


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 13:25) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Самарцы, показали не плохой футбол, но выиграла Уфа, хорошо смотрится команда..Сергей Богданович, с очередной победой!
Регистрация: 21.11.2016
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