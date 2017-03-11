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И вновь с любимым счетом
Все матчи между "Уфой" и "Крыльями Советов" заканчивались победой одной из команд со счетом 1:0, и сегодняшняя их встреча не стала исключением. Rusfootball.info рассказывает о том, как клубы из Самары и Башкортостана вновь ушли с поля, установив на табло свои любимые цифры.
Чемпионат России
19 тур
"Уфа" – "Крылья Советов" 1:0
"Уфа": Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Карп (Ванек, 60'), Сухов, Засеев, Стоцкий, Пауревич, Кротов (Йокич, 77'), Игбун (Фатаи, 66')
"Крылья Советов": Лория, Таранов, Ятченко, Гаджибеков (Визнович, 86'), Родич, Надсон, Глеб, Башкиров (Чочиев, 77'), Зуев, Мияйлович, Паскуато
Предупреждение: Гаджибеков, 70'
"Крылья Советов" продолжают на старте весенней части сезона играть в Уфе, но сегодня им предстояло быть гостями на стадионе "Нефтяник". В прошлое воскресенье самарский клуб крупно проиграл "Локомотиву", после чего улетел в Москву и готовился к сегодняшнему матчу именно там. В Самаре, судя по имеющейся информации, не совсем готово не только поле "Металлурга", но и поле на клубной базе. Конечно, подготовка за пределами своего города усложнила жизнь "самарцам".
Помимо проблем инфраструктурных есть у "Крыльев" сложности и с составом. По-прежнему Скрипченко не может рассчитывать на ключевых игроков группы атаки - Корниленко, Ткачев и Бруно продолжают залечивать свои травмы. В этой связи главному тренеру "волжан" приходится изыскивать внутренние резервы. Сегодня Вадим Викторович попробовал найти усиление в лице двух футболистов. В стартовой расстановке Таранов и Мияйлович заменили Бато и Чочиева.
У "Уфы" первые встречи после зимнего перерыва сложились вполне успешно, а потому сегодня она представлялась фаворитом. Благодаря хорошему усилению в виде Беленова, башкирская команда не пропустила ни от "Анжи", ни от "Терека". Поспособствовали этому, конечно, и пришедшие зимой игроки защитной линии - Пуцко, Карп, Пауревич. В общем говоря, настроение у уфимских болельщиков перед игрой было хорошим, и они надеялись, что подопечные Семака продолжат свой путь к вершинам.
И с первых же секунд матча "Уфа" активно пошла вперед. Результатом стартовой активности стал быстрый гол. Хозяева провели атаку правым флангом, вследствие которой Кротов прострелил низом от самой лицевой линии в центр, Игбун ловко (хотя, может, и не специально) пропустил мяч на Пауревича, а тот уже точно и неотразимо пробил в цель. Нельзя не отметить, что опорная зона "Крыльев" в лице Башкирова в этом эпизоде сыграла не лучшим образом.
После забитого гола "Уфа", как показалось, осознанно отодвинулась от чужих ворот и стала играть с бОльшим стремлением не дать забить сопернику. При этом, правда, в защите хозяева позволяли себе ошибаться. В частности, на 11-й минуте хороший момент был у Родича, который бил метров с 10 после розыгрыша углового, но Беленов сыграл надежно. Вообще говоря, игра не была скучной. Обе команды старались порадовать болельщиков голами.
Отличный шанс удвоить свое преимущество был у "Уфы". Башкиров ошибся на своей половине поля и подарил мяч сопернику, после чего Сухов и Засеев дважды из убойных позиций пробовали пробить Лорию, но грузинский вратарь продемонстрировал свой высочайший класс и сделал два хороших спасения. "Крылья" могли отыграться, но зачастую неаккуратно действовали в эпизодах у ворот Беленова. Вспомнить хотя бы хорошую атаку, которую испортил неточный пас Мияйловича, или точный навес Ятченко в штрафную, который крайне коряво обработал Паскуато.
Пожалуй, счет 1:0 после первого тайма был закономерным, но не хотелось, чтобы на сегодня забитые голы закончились. А это было очень вероятно, если вспоминать, что до этого "Уфа" и "Крылья Советов" всегда заканчивали матчи между собой со счетом 1:0 в пользу одной из команд. Тем не менее, начало второго тайма выдалось вполне атакующим, и было четкое ощущение, что в чьи-нибудь ворота мяч еще влетит. Более активными после перерыва были гости, а потому именно на их счету два отличных момента.
Сначала Ятченко с правого фланга выполнил прострел, на который откликнулся Гаджибеков. К счастью "Уфы" Али самую малость не дотянулся до мяча. Затем на атакующей позиции был уже сам Ятченко, и, как он в том эпизоде не забил, понять очень сложно. Паскуато выдал шикарную передачу на дальнюю штангу, где Дмитрий был абсолютно один в трех метрах от пустых ворот, но пробил головой не в ближний, а в дальний угол и немыслимым образом угодил точно в ногу Беленова. Конечно, запишем вратарю фантастический сейв, но и будем помнить, что игрок "Крыльев" его простил.
"Уфа" во втором тайме продолжила играть преимущественно вторым номером, но не забывала атаковать. Были неплохие шансы забить у Сухова, у Пауревича, но защита "Крыльев" не давала состояться ударам в створ ворот. В одной из атак хозяев, к сожалению, травму получил Игбун, поэтому на поле пришлось выйти только-только восстановившемуся после повреждения Фатаи. Он, правда, не так часто попадал в кадр, но это и неудивительно, ведь "Уфе" необходимо было защищаться от участившихся атак соперника.
В этой связи все чаще в центре внимания оказывался Беленов, который, например, ловил мячи после ударов Паскуато и Мияйловича. Еще один хороший момент был у Гаджибекова, но тут вратарю вступать в игру не пришлось, поскольку Али сам пробил не в ворота, а параллельно им. Нельзя не согласиться с твиттером "Крыльев", в котором пресс-служба самарского клуба отметила, что моментов у их команды сегодня было не мало, но хромала реализация.
"Уфа" в концовке встречи могла забить несколько голов на контратаках, но не смогла увеличить свое преимущество. Впрочем, и победа со счетом 1:0 позволяет команде Семака находиться прямо сейчас на четвертом месте в турнирной таблице. После зимнего перерыва "уфимцы" невероятно стабильны - забивают по одному голу, не пропускают и добиваются успеха. "Крылья" же после собственного поражения и вчерашней победы "Арсенала" оказываются в зоне прямого вылета, но винить в этом они могут только себя.
Фото: Официальный твиттер ПФК "Крылья Советов"
Иван Долинин, Rusfootball.info
Чемпионат России
19 тур
"Уфа" – "Крылья Советов" 1:0
Гол: Пауревич, 6'
"Уфа": Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Карп (Ванек, 60'), Сухов, Засеев, Стоцкий, Пауревич, Кротов (Йокич, 77'), Игбун (Фатаи, 66')
"Крылья Советов": Лория, Таранов, Ятченко, Гаджибеков (Визнович, 86'), Родич, Надсон, Глеб, Башкиров (Чочиев, 77'), Зуев, Мияйлович, Паскуато
Предупреждение: Гаджибеков, 70'
"Крылья Советов" продолжают на старте весенней части сезона играть в Уфе, но сегодня им предстояло быть гостями на стадионе "Нефтяник". В прошлое воскресенье самарский клуб крупно проиграл "Локомотиву", после чего улетел в Москву и готовился к сегодняшнему матчу именно там. В Самаре, судя по имеющейся информации, не совсем готово не только поле "Металлурга", но и поле на клубной базе. Конечно, подготовка за пределами своего города усложнила жизнь "самарцам".
Помимо проблем инфраструктурных есть у "Крыльев" сложности и с составом. По-прежнему Скрипченко не может рассчитывать на ключевых игроков группы атаки - Корниленко, Ткачев и Бруно продолжают залечивать свои травмы. В этой связи главному тренеру "волжан" приходится изыскивать внутренние резервы. Сегодня Вадим Викторович попробовал найти усиление в лице двух футболистов. В стартовой расстановке Таранов и Мияйлович заменили Бато и Чочиева.
У "Уфы" первые встречи после зимнего перерыва сложились вполне успешно, а потому сегодня она представлялась фаворитом. Благодаря хорошему усилению в виде Беленова, башкирская команда не пропустила ни от "Анжи", ни от "Терека". Поспособствовали этому, конечно, и пришедшие зимой игроки защитной линии - Пуцко, Карп, Пауревич. В общем говоря, настроение у уфимских болельщиков перед игрой было хорошим, и они надеялись, что подопечные Семака продолжат свой путь к вершинам.
И с первых же секунд матча "Уфа" активно пошла вперед. Результатом стартовой активности стал быстрый гол. Хозяева провели атаку правым флангом, вследствие которой Кротов прострелил низом от самой лицевой линии в центр, Игбун ловко (хотя, может, и не специально) пропустил мяч на Пауревича, а тот уже точно и неотразимо пробил в цель. Нельзя не отметить, что опорная зона "Крыльев" в лице Башкирова в этом эпизоде сыграла не лучшим образом.
После забитого гола "Уфа", как показалось, осознанно отодвинулась от чужих ворот и стала играть с бОльшим стремлением не дать забить сопернику. При этом, правда, в защите хозяева позволяли себе ошибаться. В частности, на 11-й минуте хороший момент был у Родича, который бил метров с 10 после розыгрыша углового, но Беленов сыграл надежно. Вообще говоря, игра не была скучной. Обе команды старались порадовать болельщиков голами.
Отличный шанс удвоить свое преимущество был у "Уфы". Башкиров ошибся на своей половине поля и подарил мяч сопернику, после чего Сухов и Засеев дважды из убойных позиций пробовали пробить Лорию, но грузинский вратарь продемонстрировал свой высочайший класс и сделал два хороших спасения. "Крылья" могли отыграться, но зачастую неаккуратно действовали в эпизодах у ворот Беленова. Вспомнить хотя бы хорошую атаку, которую испортил неточный пас Мияйловича, или точный навес Ятченко в штрафную, который крайне коряво обработал Паскуато.
Пожалуй, счет 1:0 после первого тайма был закономерным, но не хотелось, чтобы на сегодня забитые голы закончились. А это было очень вероятно, если вспоминать, что до этого "Уфа" и "Крылья Советов" всегда заканчивали матчи между собой со счетом 1:0 в пользу одной из команд. Тем не менее, начало второго тайма выдалось вполне атакующим, и было четкое ощущение, что в чьи-нибудь ворота мяч еще влетит. Более активными после перерыва были гости, а потому именно на их счету два отличных момента.
Сначала Ятченко с правого фланга выполнил прострел, на который откликнулся Гаджибеков. К счастью "Уфы" Али самую малость не дотянулся до мяча. Затем на атакующей позиции был уже сам Ятченко, и, как он в том эпизоде не забил, понять очень сложно. Паскуато выдал шикарную передачу на дальнюю штангу, где Дмитрий был абсолютно один в трех метрах от пустых ворот, но пробил головой не в ближний, а в дальний угол и немыслимым образом угодил точно в ногу Беленова. Конечно, запишем вратарю фантастический сейв, но и будем помнить, что игрок "Крыльев" его простил.
"Уфа" во втором тайме продолжила играть преимущественно вторым номером, но не забывала атаковать. Были неплохие шансы забить у Сухова, у Пауревича, но защита "Крыльев" не давала состояться ударам в створ ворот. В одной из атак хозяев, к сожалению, травму получил Игбун, поэтому на поле пришлось выйти только-только восстановившемуся после повреждения Фатаи. Он, правда, не так часто попадал в кадр, но это и неудивительно, ведь "Уфе" необходимо было защищаться от участившихся атак соперника.
В этой связи все чаще в центре внимания оказывался Беленов, который, например, ловил мячи после ударов Паскуато и Мияйловича. Еще один хороший момент был у Гаджибекова, но тут вратарю вступать в игру не пришлось, поскольку Али сам пробил не в ворота, а параллельно им. Нельзя не согласиться с твиттером "Крыльев", в котором пресс-служба самарского клуба отметила, что моментов у их команды сегодня было не мало, но хромала реализация.
"Уфа" в концовке встречи могла забить несколько голов на контратаках, но не смогла увеличить свое преимущество. Впрочем, и победа со счетом 1:0 позволяет команде Семака находиться прямо сейчас на четвертом месте в турнирной таблице. После зимнего перерыва "уфимцы" невероятно стабильны - забивают по одному голу, не пропускают и добиваются успеха. "Крылья" же после собственного поражения и вчерашней победы "Арсенала" оказываются в зоне прямого вылета, но винить в этом они могут только себя.
Фото: Официальный твиттер ПФК "Крылья Советов"
Иван Долинин, Rusfootball.info
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