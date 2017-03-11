И вновь с любимым счетом



Чемпионат России



19 тур



"Уфа" – "Крылья Советов" 1:0 Чемпионат России19 тур

Гол: Пауревич, 6'

Все матчи между "Уфой" и "Крыльями Советов" заканчивались победой одной из команд со счетом 1:0, и сегодняшняя их встреча не стала исключением.рассказывает о том, как клубы из Самары и Башкортостана вновь ушли с поля, установив на табло свои любимые цифры.Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Карп (Ванек, 60'), Сухов, Засеев, Стоцкий, Пауревич, Кротов (Йокич, 77'), Игбун (Фатаи, 66')Лория, Таранов, Ятченко, Гаджибеков (Визнович, 86'), Родич, Надсон, Глеб, Башкиров (Чочиев, 77'), Зуев, Мияйлович, ПаскуатоГаджибеков, 70'"Крылья Советов" продолжают на старте весенней части сезона играть в Уфе, но сегодня им предстояло быть гостями на стадионе "Нефтяник". В прошлое воскресенье самарский клуб крупно проиграл "Локомотиву", после чего улетел в Москву и готовился к сегодняшнему матчу именно там. В Самаре, судя по имеющейся информации, не совсем готово не только поле "Металлурга", но и поле на клубной базе. Конечно, подготовка за пределами своего города усложнила жизнь "самарцам".Помимо проблем инфраструктурных есть у "Крыльев" сложности и с составом. По-прежнему Скрипченко не может рассчитывать на ключевых игроков группы атаки - Корниленко, Ткачев и Бруно продолжают залечивать свои травмы. В этой связи главному тренеру "волжан" приходится изыскивать внутренние резервы. Сегодня Вадим Викторович попробовал найти усиление в лице двух футболистов. В стартовой расстановке Таранов и Мияйлович заменили Бато и Чочиева.У "Уфы" первые встречи после зимнего перерыва сложились вполне успешно, а потому сегодня она представлялась фаворитом. Благодаря хорошему усилению в виде Беленова, башкирская команда не пропустила ни от "Анжи", ни от "Терека". Поспособствовали этому, конечно, и пришедшие зимой игроки защитной линии - Пуцко, Карп, Пауревич. В общем говоря, настроение у уфимских болельщиков перед игрой было хорошим, и они надеялись, что подопечные Семака продолжат свой путь к вершинам.И с первых же секунд матча "Уфа" активно пошла вперед. Результатом стартовой активности стал быстрый гол. Хозяева провели атаку правым флангом, вследствие которой Кротов прострелил низом от самой лицевой линии в центр, Игбун ловко (хотя, может, и не специально) пропустил мяч на Пауревича, а тот уже точно и неотразимо пробил в цель. Нельзя не отметить, что опорная зона "Крыльев" в лице Башкирова в этом эпизоде сыграла не лучшим образом.После забитого гола "Уфа", как показалось, осознанно отодвинулась от чужих ворот и стала играть с бОльшим стремлением не дать забить сопернику. При этом, правда, в защите хозяева позволяли себе ошибаться. В частности, на 11-й минуте хороший момент был у Родича, который бил метров с 10 после розыгрыша углового, но Беленов сыграл надежно. Вообще говоря, игра не была скучной. Обе команды старались порадовать болельщиков голами.Отличный шанс удвоить свое преимущество был у "Уфы". Башкиров ошибся на своей половине поля и подарил мяч сопернику, после чего Сухов и Засеев дважды из убойных позиций пробовали пробить Лорию, но грузинский вратарь продемонстрировал свой высочайший класс и сделал два хороших спасения. "Крылья" могли отыграться, но зачастую неаккуратно действовали в эпизодах у ворот Беленова. Вспомнить хотя бы хорошую атаку, которую испортил неточный пас Мияйловича, или точный навес Ятченко в штрафную, который крайне коряво обработал Паскуато.Пожалуй, счет 1:0 после первого тайма был закономерным, но не хотелось, чтобы на сегодня забитые голы закончились. А это было очень вероятно, если вспоминать, что до этого "Уфа" и "Крылья Советов" всегда заканчивали матчи между собой со счетом 1:0 в пользу одной из команд. Тем не менее, начало второго тайма выдалось вполне атакующим, и было четкое ощущение, что в чьи-нибудь ворота мяч еще влетит. Более активными после перерыва были гости, а потому именно на их счету два отличных момента.Сначала Ятченко с правого фланга выполнил прострел, на который откликнулся Гаджибеков. К счастью "Уфы" Али самую малость не дотянулся до мяча. Затем на атакующей позиции был уже сам Ятченко, и, как он в том эпизоде не забил, понять очень сложно. Паскуато выдал шикарную передачу на дальнюю штангу, где Дмитрий был абсолютно один в трех метрах от пустых ворот, но пробил головой не в ближний, а в дальний угол и немыслимым образом угодил точно в ногу Беленова. Конечно, запишем вратарю фантастический сейв, но и будем помнить, что игрок "Крыльев" его простил."Уфа" во втором тайме продолжила играть преимущественно вторым номером, но не забывала атаковать. Были неплохие шансы забить у Сухова, у Пауревича, но защита "Крыльев" не давала состояться ударам в створ ворот. В одной из атак хозяев, к сожалению, травму получил Игбун, поэтому на поле пришлось выйти только-только восстановившемуся после повреждения Фатаи. Он, правда, не так часто попадал в кадр, но это и неудивительно, ведь "Уфе" необходимо было защищаться от участившихся атак соперника.В этой связи все чаще в центре внимания оказывался Беленов, который, например, ловил мячи после ударов Паскуато и Мияйловича. Еще один хороший момент был у Гаджибекова, но тут вратарю вступать в игру не пришлось, поскольку Али сам пробил не в ворота, а параллельно им. Нельзя не согласиться с твиттером "Крыльев", в котором пресс-служба самарского клуба отметила, что моментов у их команды сегодня было не мало, но хромала реализация."Уфа" в концовке встречи могла забить несколько голов на контратаках, но не смогла увеличить свое преимущество. Впрочем, и победа со счетом 1:0 позволяет команде Семака находиться прямо сейчас на четвертом месте в турнирной таблице. После зимнего перерыва "уфимцы" невероятно стабильны - забивают по одному голу, не пропускают и добиваются успеха. "Крылья" же после собственного поражения и вчерашней победы "Арсенала" оказываются в зоне прямого вылета, но винить в этом они могут только себя.