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"Томь" назвала стартовый состав на матч с ЦСКА

Стал известен стартовый состав "Томи" на игру 19-го тура чемпионата России против ЦСКА.

"Томь": Мелихов, Голышев, Кузнецов, Баляйкин, Пугин, Попов, Митерев, Сасин, Осипов, Чуперка, Соболев.

Запасные: Солосин, Салахутдинов, Карымов, Макурин, Большунов, Науменко, Букачев, Гвинейский.
Теги: Томь
Сегодня, 13:25
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№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 14:16) #
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Болеет за:
«Зенит»
почему у Томи не играет Анте Пульич, один из немногих профессиональных футболистов в составе?
Регистрация: 16.03.2010
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