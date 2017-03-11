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Игорь Лебедев: готов заменить Виталия Мутко в совете ФИФА

Депутат Государственной Думы и член исполкома РФС Игорь Лебедев сообщил, что готов заменить кандидатуру вице-премьера РФ Виталия Мутко на выборах в совете ФИФА.

"Готов заменить Виталия Мутко в совете ФИФА, если РФС предложит мою кандидатуру", – написал Лебедев в твиттере.

Ранее президент РФС сообщил, что не прошел проверку ФИФА по "критерию политической нейтральности".
Теги: Мутко Лебедев
Сегодня, 14:09
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№5 Написал: Мизантроп Деревня Гадюкино (Сегодня, 14:54) #
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Болеет за:
«Зенит»
Готов вые@ать английскую королеву! Осталось с ней договориться joy
Регистрация: 1.11.2012
№4 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:17) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
По "политическому" критерию тебя уж точно не возьмут.
Регистрация: 23.08.2016
№3 Написал: критик (Сегодня, 14:15) #
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сын жирика.и думает все можно! смешной!
Регистрация: 7.03.2017
№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 14:14) #
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Болеет за:
«Зенит»
регламент хотя бы изучил для начала?
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: papapa (Сегодня, 14:11) #
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Любая лакейская падаль может заменить любую лакейскую падаль - это наше КРЕДО всегда уже сто лет
Регистрация: 2.02.2017
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