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Шамиль Газизов: в "Уфе" пока не думают о попадании в еврокубки

"Уфа" пока не задумывается о попадании в еврокубки, заявил после победы над "Крыльями Советов" (1:0) генеральный директор клуба Шамиль Газизов. На данный момент уфимская команда с 31-м очком занимает 4-е место в турнирной таблице.

"Мысли о попадании в Еврокубки? Нет, таких мыслей нет. Мы настраиваемся на следующую игру, она у нас с "Краснодаром", у них дома. Сегодня отдохнем, порадуемся, а завтра начнем подготовку к матчу в Краснодаре. Все станет понятно после 30-го тура.

Впечатления от такой победной серии очень положительные, но сегодняшний матч был очень напряженным. Нужно было выигрывать, но далось нам это очень тяжело. "Крылья Советов" - хорошая команда, серьезная, нагнетали много. И у нас были моменты в матче, и у них, но мы победили – так что это самое главное", - передает слова Газизова "Р-Спорт".
Теги: Газизов Уфа
Сегодня, 15:06
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