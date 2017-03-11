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Молодежное первенство: "Спартак" забил девять мячей "Анжи"

Дубль "Спартака" с неприличным счетом обыграл "Анжи" в 19-м туре чемпионата России.

Молодежное первенство

19 тур

"Спартак" - "Анжи" 9:1

Гол: Цыганков, 7, Бабаев, 26, Рассказов, 40, Феофилактов, 52, 59, Ломовицкий, 53, Миронов, 63 (пен.), Никулин, 76 (пен.), Бакаев, 84 - Магомедов, 11

"Спартак": Аверкиев, Рассказов, Миронов, Феофилактов, Красильниченко, Горовых, Цыганков, Бабаев, Ломовицкий, Киселёв, Мазуров

"Анжи": Фильцов, Донцов, Рикматуллаев, Гайдаров, Ярикбаев, Каретник, Джабраилов, Георгиевский, Ходаковский, Магомедов, Алиев
Теги: Спартак Анжи
Сегодня, 17:11
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5
(3)
№5 Написал: OgreGate (Сегодня, 17:49) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
ни одного воспитанника в составе.

Расскаже УЕФЕ, что Самедов, Кутепов и Джано - не воспитанники Спартака, пусть они правила перепишут laughing А то они не в курсе, и считают их именно воспитанниками. У вас-то сколько воспитанников играет? Петухеев - одна штука, и то дырявая - и все? laughing
Впрочем, разговор был о другом - о том, как любят ослы дышать кому-то в жопу. Ты не отвлекайся: вдох-выдох!


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 17:38) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vlees
Цитата: sanyapytilin
А что толку? В таблице продолжают дышать ЦСКА в попу.

Таблица слева neutral_face на молодежку всем пох

Вам везде пох, где вас дерут.
Агрегат постил радостно эту новость) ему не пох, видимо))))

Цитата: OgreGate
smiley
Бедный Фильцов. 27 летворотчику, опыта больше чем у всей молодежки КБ, и так мощно задвинули по всей ивановской
Цитата: sanyapytilin
В таблице

Это ТРЕТИЙ состав. Второй в ФНЛ. А вот ослы в жопе и первым, и последним составом - первый "дышит в жопу" кому придется в РПЛ, последний - в такой глубокой жопе, что из нее ему второй Спартак даже никогда и не увидеть - Спартак-2 в турнире на голову выше играет.
Вот такой недоделаный говноклуб понаехал из провинции в котлован на Песчанке laughing И котлован-то у них Авен отобрал laughing


Толку-то)))) ни одного воспитанника в составе.
А уж про РПЛ не пиши больше и не смеши людей. Вылезли первый раз за 15 лет, до этого вертели вас на кукане все кому не лень
Регистрация: 6.01.2006
№3 Написал: OgreGate (Сегодня, 17:22) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
smiley
Бедный Фильцов. 27 летворотчику, опыта больше чем у всей молодежки КБ, и так мощно задвинули по всей ивановской
Цитата: sanyapytilin
В таблице

Это ТРЕТИЙ состав. Второй в ФНЛ. А вот ослы в жопе и первым, и последним составом - первый "дышит в жопу" кому придется в РПЛ, последний - в такой глубокой жопе, что из нее ему второй Спартак даже никогда и не увидеть - Спартак-2 в турнире на голову выше играет.
Вот такой недоделаный говноклуб понаехал из провинции в котлован на Песчанке laughing И котлован-то у них Авен отобрал laughing


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№2 Написал: vlees (Сегодня, 17:22) #
  • 0
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
А что толку? В таблице продолжают дышать ЦСКА в попу.

Таблица слева neutral_face на молодежку всем пох
Регистрация: 12.01.2017
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 17:19) #
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
А что толку? В таблице продолжают дышать ЦСКА в попу.
Регистрация: 6.01.2006
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