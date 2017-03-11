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17:12
Виктор Ганчаренко: если я выпускаю молодого, то кто-то из опытных не добирает практики перед "Тереком" (1)
Виктор Ганчаренко: если я выпускаю молодого, то кто-то из опытных не добирает практики перед "Тереком" (1)
13:24
И вновь с любимым счетом (3)
И вновь с любимым счетом (3)
10:50
Игроки "ПСЖ" за неделю до матча с "Барсой" обсуждали возможность проигрыша со счетом 1:5 (видео)
Игроки "ПСЖ" за неделю до матча с "Барсой" обсуждали возможность проигрыша со счетом 1:5 (видео)
Молодежное первенство: "Спартак" забил девять мячей "Анжи"
Дубль "Спартака" с неприличным счетом обыграл "Анжи" в 19-м туре чемпионата России.
Молодежное первенство
19 тур
"Спартак" - "Анжи" 9:1
Гол: Цыганков, 7, Бабаев, 26, Рассказов, 40, Феофилактов, 52, 59, Ломовицкий, 53, Миронов, 63 (пен.), Никулин, 76 (пен.), Бакаев, 84 - Магомедов, 11
"Спартак": Аверкиев, Рассказов, Миронов, Феофилактов, Красильниченко, Горовых, Цыганков, Бабаев, Ломовицкий, Киселёв, Мазуров
"Анжи": Фильцов, Донцов, Рикматуллаев, Гайдаров, Ярикбаев, Каретник, Джабраилов, Георгиевский, Ходаковский, Магомедов, Алиев
Молодежное первенство
19 тур
"Спартак" - "Анжи" 9:1
Гол: Цыганков, 7, Бабаев, 26, Рассказов, 40, Феофилактов, 52, 59, Ломовицкий, 53, Миронов, 63 (пен.), Никулин, 76 (пен.), Бакаев, 84 - Магомедов, 11
"Спартак": Аверкиев, Рассказов, Миронов, Феофилактов, Красильниченко, Горовых, Цыганков, Бабаев, Ломовицкий, Киселёв, Мазуров
"Анжи": Фильцов, Донцов, Рикматуллаев, Гайдаров, Ярикбаев, Каретник, Джабраилов, Георгиевский, Ходаковский, Магомедов, Алиев
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