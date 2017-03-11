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Дортмундская "Боруссия" проиграла "Герте"

В матче 24-го тура чемпионата Германии "Герта" на своем поле одолела дортмундскую "Боруссию" – 2:1.

Гемпионат Германии

24 тур

"Герта" - "Боруссия" Д 2:1

Гол: Калу, 12, Платтенхардт, 70 - Обамейянг, 57

"Герта": Ярстейн, Пекарик, Платтенхардт, Лангкамп, Брукс, Штарк, Шелбред, Харагуси (Аллаги 90+2), Дарида, Ибишевич (Вайзер, 66), Калу (Миттельштедт, 80)

"Боруссия": Бюрки, Дурм (Пулишич, 77), Шмельцер, Гинтер, Бартра, Геррейро, Вайгль, Шюррле (Мерино, 85), Кастро (Дембеле 78), Кагава, Обамейянг

Предупреждения: Лангкамп, 62, Гинтер, 70, Бартра, 79, Вайзер, 90, Дембеле, 90, Пулишич, 90+2

"Дармштадт 98" - "Майнц" 2:1

Гол: Сулу, 7, Сэм, 13 (пен.) - Кайсон, 45+1

"Дармштадт": Фернандеш, Сириджу, Холланд, Сулу, Алтынтоп, Нимайер, Гондорф, Вранчич, Хеллер (Платте, 75), Сэм, Шипплок (Федецкий, 64)

"Майнц": Лоссль, Донати (Кркич, 77), Брозински, Белл, Рамальо, Фрай (Гбамин, 57), Эцтунали, Латца, Кайсон, Кордоба (Муто, 82), де Бласис

Предупреждения: Рамальо, 19, Белл, 45, Вранчич, 53, Кордоба, 66, Гондорф, 78, Платте, 90+1

Удаления: Вранчич, 59, Белл, 89

"Фрайбург" - "Хоффенхайм"1:1

Гол: Филипп, 56 - Крамарич, 60

"Фрайбург": Шволов, Кюблер, Гюнтер, Гульде, Кемпф, Шустер, Франц, Хефлер, Хаберер (Игнёвски, 87), Филипп (Грифо, 73), Нидерлехнер (Петерсен, 77)

"Хоффенхайм": Бауман, Тольян, Зюле, Хюбнер (Бичакчич, 73), Цубер, Фогт, Амири (Тераццино, 82), Руди, Керем, Крамарич (Салаи, 76), Вагнер

Предупреждения: Хефлер, 7, Фогт, 56, Хаберер, 61, Хюбнер, 62
Теги: Боруссия Герта
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