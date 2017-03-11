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20:04
Евгений Дзичковский: если ты не Владимир Соловьев, то журналистикой на Maserati не заработаешь (7)
Евгений Дзичковский: если ты не Владимир Соловьев, то журналистикой на Maserati не заработаешь (7)
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18:53
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Роман Бабаев: надеюсь, Еременко найдет в себе силы выдержать этот срок и вернуться в футбол (11)
18:37
Анатолий Мещеряков: "Локомотив" готов рассмотреть варианты с переименованием арены, дело в сумме (10)
Анатолий Мещеряков: "Локомотив" готов рассмотреть варианты с переименованием арены, дело в сумме (10)
17:12
Виктор Ганчаренко: если я выпускаю молодого, то кто-то из опытных не добирает практики перед "Тереком" (1)
Виктор Ганчаренко: если я выпускаю молодого, то кто-то из опытных не добирает практики перед "Тереком" (1)
"Бавария" разгромила "Айнтрахт", "Лейпциг" уступил "Вольфсбургу"
"Бавария" в домашнем матче 24-го тура чемпионата Германии разгромила "Айнтрахт".
Чемпионат Германии
24 тур
"Бавария" - "Айнтрахт" Ф 3:0
Гол: Левандовски, 38, 56, Коста, 41
"Бавария": Нойер, Алаба, Лам, Хуммельс, Мартинес (Боатенг, 65), Коста, Алькантара, Роббен, Видаль (Саншеш, 78), Мюллер, Левандовски (Коман, 75)
"Айнтрахт" Ф: Градецки, Абрахам, Гектор, Чэндлер, Тавата, Хасебе (Русс, 64), Гачинович, Маскарель, Блум (Баркок, 70), Ребич, Хргота (Фабиан, 78)
Предупреждения: Ребич, 24, Видаль, 36, Маскарель, 36, Хасебе, 45+2, Алаба, 56
"РБ Лейпциг" - "Вольфсбург" 0:1
Гол: Гомес, 10
"РБ Лейпциг": Гулачи, Шмиц (Юпамекано, 68), Хальстенберг, Орбан, Комппер, Кайзер (Мартинес, 46), Кейта, Демме, Забитцер, Вернер, Форсберг (Бёрк, 74)
"Вольфсбург": Кастельс, Кнохе, Родригес (Гилявоги, 41), Блащиковски, Герардт, Густаво, Дидави (Виейринья, 82), Базур (Зегуйн, 64), Арнольд, Малли, Гомес
Предупреждения: Шмиц, 16, Орбан, 19, Густаво, 21, Кейта, 34, Герардт, 73, Гомес, 78, Зегуйн, 89
Чемпионат Германии
24 тур
"Бавария" - "Айнтрахт" Ф 3:0
Гол: Левандовски, 38, 56, Коста, 41
"Бавария": Нойер, Алаба, Лам, Хуммельс, Мартинес (Боатенг, 65), Коста, Алькантара, Роббен, Видаль (Саншеш, 78), Мюллер, Левандовски (Коман, 75)
"Айнтрахт" Ф: Градецки, Абрахам, Гектор, Чэндлер, Тавата, Хасебе (Русс, 64), Гачинович, Маскарель, Блум (Баркок, 70), Ребич, Хргота (Фабиан, 78)
Предупреждения: Ребич, 24, Видаль, 36, Маскарель, 36, Хасебе, 45+2, Алаба, 56
"РБ Лейпциг" - "Вольфсбург" 0:1
Гол: Гомес, 10
"РБ Лейпциг": Гулачи, Шмиц (Юпамекано, 68), Хальстенберг, Орбан, Комппер, Кайзер (Мартинес, 46), Кейта, Демме, Забитцер, Вернер, Форсберг (Бёрк, 74)
"Вольфсбург": Кастельс, Кнохе, Родригес (Гилявоги, 41), Блащиковски, Герардт, Густаво, Дидави (Виейринья, 82), Базур (Зегуйн, 64), Арнольд, Малли, Гомес
Предупреждения: Шмиц, 16, Орбан, 19, Густаво, 21, Кейта, 34, Герардт, 73, Гомес, 78, Зегуйн, 89
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