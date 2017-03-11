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"Бавария" разгромила "Айнтрахт", "Лейпциг" уступил "Вольфсбургу"

"Бавария" в домашнем матче 24-го тура чемпионата Германии разгромила "Айнтрахт".

Чемпионат Германии

24 тур

"Бавария" - "Айнтрахт" Ф 3:0

Гол: Левандовски, 38, 56, Коста, 41

"Бавария": Нойер, Алаба, Лам, Хуммельс, Мартинес (Боатенг, 65), Коста, Алькантара, Роббен, Видаль (Саншеш, 78), Мюллер, Левандовски (Коман, 75)

"Айнтрахт" Ф: Градецки, Абрахам, Гектор, Чэндлер, Тавата, Хасебе (Русс, 64), Гачинович, Маскарель, Блум (Баркок, 70), Ребич, Хргота (Фабиан, 78)

Предупреждения: Ребич, 24, Видаль, 36, Маскарель, 36, Хасебе, 45+2, Алаба, 56

"РБ Лейпциг" - "Вольфсбург" 0:1

Гол: Гомес, 10

"РБ Лейпциг": Гулачи, Шмиц (Юпамекано, 68), Хальстенберг, Орбан, Комппер, Кайзер (Мартинес, 46), Кейта, Демме, Забитцер, Вернер, Форсберг (Бёрк, 74)

"Вольфсбург": Кастельс, Кнохе, Родригес (Гилявоги, 41), Блащиковски, Герардт, Густаво, Дидави (Виейринья, 82), Базур (Зегуйн, 64), Арнольд, Малли, Гомес

Предупреждения: Шмиц, 16, Орбан, 19, Густаво, 21, Кейта, 34, Герардт, 73, Гомес, 78, Зегуйн, 89
Теги: Бавария Айнтрахт РБ Лейпциг Вольфсбург
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