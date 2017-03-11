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Зинедин Зидан: "Барселона" никак не изменилась

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал о состоянии команды перед матчем против "Бетиса" в 27-м туре чемпионата Испании.

"Мы должны побеждать перед своими болельщиками. Нам надо думать над тем, как сохранить тот результат, который удалось достичь. Это означает, что пока мы все делали в правильном направлении. Попробуем хотя бы это не потерять. У Мораты было легкое повреждение, он может сыграть с "Бетисом". "Барса" стала опаснее? Нет, это та же самая команда, ничего не изменилось", - цитирует Зидана AS.
Теги: Зидан Реал Барселона
Сегодня, 20:47
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