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ЦСКА - "Томь": фотоотчет встречи

В матче 19-го тура чемпионата России ЦСКА дома разгромил "Томь". Представляем Вашему вниманию фотоотчет встречи:

























Rusfootball.info
Теги: ЦСКА Томь Фото
Сегодня, 20:58
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№1 Написал: Клан (Сегодня, 21:17) #
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев позвонил вдове Льва Яшина, Валентине Тимофеевне, чтобы сказать ей спасибо за теплые слова и поддержку.

Телефонный разговор состоялся вечером в субботу, 11 марта, спустя несколько часов после матча армейцев с «Томью» (4:0), где Акинфеев превзошел рекорд Яшина по числу сухих матчей в национальных первенствах (161 игра на ноль теперь на счету Игоря, 160 – у легендарного Льва Ивановича).

Ранее Валентина Яшина сделала следующее заявление в интервью ТАСС: «Акинфеев – отличный футболист, поздравляю его. Когда он провел 100 сухих матчей, я подарила ему статуэтку вратаря. Безусловно, он сейчас лучший вратарь в стране».

Прочитав слова Яшиной, Акинфеев связался с ней, от всей души поблагодарил и сказал, что та статуэтка в честь 100 сухих матчей – одна из самых памятных и важных наград в его карьере. В свою очередь, Валентина Тимофеевна теперь уже лично сказал Игорю, что внимательно следит за его выступлениями, желает ему удачи и гордится, что именно Акинфеев сумел превзойти ее супруга и стать новым обладателем национального рекорда.



После матча ЦСКА – «Томь» (4:0) в подтрибунном помещении «ВЭБ-Арены» состоялась теплая встреча двух вратарей – новоиспеченного рекордсмена Игоря Акинфеева и юного Александра Мелихова.

Голкипер гостей, которому 23 марта исполнится 19 лет, сразу после игры выразил желание пообщаться с Акинфеевым. Вскоре Игорь заглянул к молодому коллеге в раздевалку, подарил на память свой свитер, дал советы и напутствия, пожелал успехов в карьере и попросил не корить себя за результат игры. По рассказам очевидцев, Мелихов был невероятно рад пообщаться с лучшим вратарем России и получить от него наставления.
Регистрация: 28.02.2017
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