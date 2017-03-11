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"Монако" обыграл "Бордо"

"Монако" одержал победу над "Бордо" в домашнем матче 29-го тура чемпионата Франции.

Чемпионат Франции

29 тур

"Монако" - "Бордо" 2:1

Голы: Мбаппе, 68, Моутинью, 74, Ролан, 84

"Монако": Субашич, Сидибе, Менди, Фабиньо, Глик, Жемерсон, Силва (Бакайоко, 82), Моутинью, Лемар (Фалькао, 65), Мбаппе, Жермен (Дирар, 76)

"Бордо": Каррассо, Контенто, Левчук, Паллуа, Гаич, Санка, Плашил, Вада (Уна, 76), Лаборде (Ролан, 76), Малком (Менез, 76), Камано

Предупреждения: Фабиньо, 27, Гаич, 88, Менез, 88, Паллуа, 90+2
Теги: Монако Бордо
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