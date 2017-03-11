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21:02
"Монако" обыграл "Бордо"
"Монако" обыграл "Бордо"
20:58
ЦСКА - "Томь": фотоотчет встречи (1)
ЦСКА - "Томь": фотоотчет встречи (1)
20:04
Евгений Дзичковский: если ты не Владимир Соловьев, то журналистикой на Maserati не заработаешь (7)
Евгений Дзичковский: если ты не Владимир Соловьев, то журналистикой на Maserati не заработаешь (7)
18:59
Казанская тоска (2)
Казанская тоска (2)
18:53
Роман Бабаев: надеюсь, Еременко найдет в себе силы выдержать этот срок и вернуться в футбол (11)
Роман Бабаев: надеюсь, Еременко найдет в себе силы выдержать этот срок и вернуться в футбол (11)
18:37
Анатолий Мещеряков: "Локомотив" готов рассмотреть варианты с переименованием арены, дело в сумме (10)
Анатолий Мещеряков: "Локомотив" готов рассмотреть варианты с переименованием арены, дело в сумме (10)
17:12
Виктор Ганчаренко: если я выпускаю молодого, то кто-то из опытных не добирает практики перед "Тереком" (1)
Виктор Ганчаренко: если я выпускаю молодого, то кто-то из опытных не добирает практики перед "Тереком" (1)
"Монако" обыграл "Бордо"
"Монако" одержал победу над "Бордо" в домашнем матче 29-го тура чемпионата Франции.
Чемпионат Франции
29 тур
"Монако" - "Бордо" 2:1
Голы: Мбаппе, 68, Моутинью, 74, Ролан, 84
"Монако": Субашич, Сидибе, Менди, Фабиньо, Глик, Жемерсон, Силва (Бакайоко, 82), Моутинью, Лемар (Фалькао, 65), Мбаппе, Жермен (Дирар, 76)
"Бордо": Каррассо, Контенто, Левчук, Паллуа, Гаич, Санка, Плашил, Вада (Уна, 76), Лаборде (Ролан, 76), Малком (Менез, 76), Камано
Предупреждения: Фабиньо, 27, Гаич, 88, Менез, 88, Паллуа, 90+2
Чемпионат Франции
29 тур
"Монако" - "Бордо" 2:1
Голы: Мбаппе, 68, Моутинью, 74, Ролан, 84
"Монако": Субашич, Сидибе, Менди, Фабиньо, Глик, Жемерсон, Силва (Бакайоко, 82), Моутинью, Лемар (Фалькао, 65), Мбаппе, Жермен (Дирар, 76)
"Бордо": Каррассо, Контенто, Левчук, Паллуа, Гаич, Санка, Плашил, Вада (Уна, 76), Лаборде (Ролан, 76), Малком (Менез, 76), Камано
Предупреждения: Фабиньо, 27, Гаич, 88, Менез, 88, Паллуа, 90+2
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