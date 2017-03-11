Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Симоне Дзадза: хочу выступать за "Валенсию" на протяжении многих сезонов

Нападающий "Валенсии" Симоне Дзадза после матча против хихонского "Спортинга" (1:1) подтвердил, что остается в стане "летучих мышей" в следующем сезоне.

"Мне нравится играть в "Валенсии". Хотелось бы продолжить выступать не только в этом, но и в следующем сезоне и во многих других. Я думаю, что команда тоже хочет, чтобы я остался. Сегодня мы хотели победить "Спортинг", из-за этого мы нервничали слишком много. Это для нас неудачный результат", - цитирует Дзадзу AS.
Теги: Дзадза Валенсия Спортинг Хихон
Сегодня, 21:04
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.