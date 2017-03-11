Элдин Якупович: мы очень довольны результатом

Голкипер "Халл Сити" Элдин Якупович прокомментировал победу своей команды в матче против "Суонси" (2:1) в 28-м туре чемпионата Англии.



"Мы очень довольны результатом. Я лишь не доволен голом, который мы пропустили. Я сказал ребятам, что мы должны сохранять ворота "сухими". Это была важная игра, но все расслабились. Главное, что результат встречи нас все равно осчастливил", - цитирует Якуповича ВВС.