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"Алавес" в меньшинстве вырвал победу у "Малаги"

В матче 27-го чемпионата Испании "Алавес" оказался сильнее "Малаги" – 2:1.

Чемпионат Испании

27 тур

"Малага" - "Алавес" 1:2

Гол: Карлос, 72 - Феддель, 40, Мендес, 90+1

"Малага": Камени, Росалес, Торрес (Карлос, 59), Эрнандес, Демикелис, Камачо, Родригес, Кастро, Кеко (Онтиверос, 46), Рамирес (Эн-Несири, 76), Шарлес

"Алавес": Пачеко, Гарсия (Карлос, 70), Лагуардия, Феддаль, Фемения, Ману, Льоренте, Камараса, Гомес (Эли, 74), Токеро (Мендес, 61), Брум

Предупреждения: Феддаль, 56, Камачо, 65, Демикелис, 76, Брум, 83

Удаления: Феддаль, 72
Теги: Алавес Малага
Вчера, 22:28
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