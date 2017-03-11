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"Арсенал" забил 5 голов "Линкольну" и вышел в полуфинал Кубка Англии

"Арсенал" нанес разгромное поражение клубу 5-го дивизиона "Линкольн Сити" в матче 1/4 финала Кубка Англии.

Кубок Англии

1/4 финала

"Арсенал" - "Линкольн Сити" 5:0

Голы: Уолкотт, 45+1, Жиру, 53, Уотерфолл, 58 (авто.), Санчес, 72, Рэмси, 75

"Арсенал": Чех, Бельерин, Гиббз, Мустафи, Косельни, Джака (Коклен, 61), Рэмси, Окслейд-Чемберлен (Озил, 27), Уолкотт, Жиру (Перес, 65), Санчес

"Линкольн Сити": Фарман, Раджетт, Хабергхэм, Уотерфолл, Вуд, Пауэр, Хоукридж (Марриотт, 78), Арнольд, Вудъярд, Рид (Вард, 66), Малдун (Маргеттс, 54)

Предупреждения: Джака, 24, Косельни, 37, Вудъярд, 47, Маргеттс, 63, Раджетт, 85
Теги: Арсенал
Вчера, 23:08
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