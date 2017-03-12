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Унаи Эмери назвал причины поражения от "Барселоны"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери рассказал, почему его команда уступила в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселоне" (1:6).

"Игроки "Барселоны" более опытные. "ПСЖ" – большой клуб, у которого серьезные планы, но иногда нужно пройти через такие поражения, чтобы стать опытнее и сильнее.

В следующий раз футболисты будут действовать иначе в схожих обстоятельствах. Наша цель – продолжать свою работу, идти к своим целям и стараться быть стабильнее", – цитирует Эмери "СЭ" со ссылкой на французские СМИ.
Теги: Эмери ПСЖ
Сегодня, 00:34
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№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 00:40) #
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План на Иру не сработал! Надо было больше пресинговать,а не сидеть в акопе!
Регистрация: 27.07.2016
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