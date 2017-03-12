Гол Антуана Гризманна принес "Атлетико" победу над "Гранадой"

В матче 27-го тура чемпионата Испании мадридский "Атлетико" на выезде добился победы над "Гранадой".



Чемпионат Испании. 27 тур



"Гранада" - "Атлетико" М - 0:1



Голы: Гризманн, 84



"Гранада": Очоа - Ингасон, Сильва, Сонье, (Малль, 86), Фулькье - Перейра, Агбо, Мубарак, Бога, Литри - Рамос, (Кравец, 57).



"Атлетико": Облак - Годин, Филипе Луис, Хуанфран, Савич - Сауль, Гайтан, (Хименес, 60), Феррейра Карраско, (Врсалько, 86), Коке, Гризманн - Парти.



Предупреждения: Сонье, 24, Ингасон, 48, Феррейра Карраско, 57, Фулькьe, 68, Вакасо, 72, Хуанфран, 81, Годин, 90+1



Удаление: Вакасо, 90+4.