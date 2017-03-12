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Болельщики "Ростова" выбрали Александра Бухарова лучим игроком матча с "МЮ"

На официальном сайте "Ростова" завершилось голосование "Лучший игрок нашей команды в домашнем матче с "МЮ".

Победителем стал нападающий донской команды Александр Бухаров.



ФК "Ростов"
Теги: Ростов Бухаров
Сегодня, 00:57
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