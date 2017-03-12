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Квинси Промес: есть только одна главная цель - выиграть чемпионат

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес рассказал о том, что для него является главной целью в этом сезоне.

"Есть только одна главная цель - выиграть чемпионат. Это моя мечта, надеюсь, я осуществлю ее.

Моя личная цель - это быть важным для команды и забить столько голов, сколько я смогу. Хотелось бы забить двадцать за сезон. Это много, да, но я хочу стать чемпионом, и надеюсь внести весомый вклад в это", - рассказал Промес в своем Инстаграме.
Теги: Промес Спартак
Сегодня, 01:15
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