БАТЭ в седьмой раз завоевал Суперкубок Беларуси

БАТЭ обыграл "Торпедо-БелАЗ" в матче за Суперкубок Беларуси. Встреча прошла в Минске, для БАТЭ это стал седьмой подобный трофей в своей истории.



Суперкубок Беларуси



"Торпедо-БелАЗ" - БАТЭ - 1:3



Голы: Хачатурян, 6 (1:0); Гордейчук, 20 (1:1); Иванич, 51 (1:2); Гордейчук, 63 (1:3).