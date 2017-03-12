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Сергей Прядкин: мы отреагируем очень жестко на качество газона в Казани
Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин прокомментировал качество газона на стадионе "Центральный" в Казани.
"Там бедовое поле, и в понедельник у нас будет достаточно жесткая реакция на этот газон. Футбольный город, футбольная республика, и газоны у них всегда были в хорошем состоянии.
Мы понимаем, что они кинули все силы на "Казань Арену", но ситуация нам все равно немного непонятна, так что мы отреагируем очень жестко", - цитирует Прядкина ТАСС.
По его словам, поле стадиона "Центральный" в принципе пригодно для того, чтобы проводить на нем футбольные матчи.
"С учетом пожелания всех клубов, с точки зрения телевизионной картинки и продукта нам бы хотелось, чтобы поле было более высокого качества", - заключил глава РФПЛ.
"Там бедовое поле, и в понедельник у нас будет достаточно жесткая реакция на этот газон. Футбольный город, футбольная республика, и газоны у них всегда были в хорошем состоянии.
Мы понимаем, что они кинули все силы на "Казань Арену", но ситуация нам все равно немного непонятна, так что мы отреагируем очень жестко", - цитирует Прядкина ТАСС.
По его словам, поле стадиона "Центральный" в принципе пригодно для того, чтобы проводить на нем футбольные матчи.
"С учетом пожелания всех клубов, с точки зрения телевизионной картинки и продукта нам бы хотелось, чтобы поле было более высокого качества", - заключил глава РФПЛ.
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