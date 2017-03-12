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СМИ: судья несколько раз далеко посылал игроков "ПСЖ" во время матча с "Барселоной"

Немецкий арбитр Дениз Айтекин по ходу ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" – "ПСЖ" (6:1) несколько раз в грубой форме послал футболистов парижан, утверждает Le Parisien.

После судейских решений игроки "ПСЖ" несколько раз обращались к арбитру с требованием аргументировать или пересмотреть свой вердикт, но все время натыкались на ответ "F**k you".

Напомним, представители судейского корпуса УЕФА остались недовольны работой Айтекина, обслуживавшего матч.

СЭ
Теги: ПСЖ Барселона
Сегодня, 02:11
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