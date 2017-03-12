Арсен Венгер: давайте не будем слишком много говорить обо мне

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал победу над "Линколн Сити" (5:0) в 1/4 финала Кубка Англии и обратился к журналистам поменьше писать о его контракте с "канонирами".



"В Лиге чемпионов мы разочаровали наших болельщиков, теперь мы хотим сыграть на в финале Кубка на "Уэмбли". "Линколн" был очень хорошо организован, у них была видна ясная идея, их тренер хорошо поработал.



Давайте не будем слишком много говорить обо мне. Я делаю свою работу с полной отдачей, и так будет пока я здесь. Я сосредоточен на работе, а оценивают пусть другие. Сейчас вокруг много говорят, но это не значит, что говорят правду", - передает слова Венгера BBC.