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Мориц Бауэр: в профессиональной карьере на таких полях никогда не играл

Защитник "Рубина" Мориц Бауэр высказался о матче "Оренбургом" (0:0) и отметил качество газона на стадионе "Центральный" в Казани.

– Я думаю, что результат неудовлетворительный, поэтому немного расстроен исходом матча. С другой стороны оправдываться я не собираюсь, какие-то ошибки были допущены и нами. Игра была довольно сложной. Нужно было играть лучше.

– Кто был ближе к победе, "Рубин" или "Оренбург"?

– Во втором тайме мы больше владели мячом, но в то же время соперник создал несколько опасных моментов во время контратак. Забей они в одном из моментов, матч закончился бы иначе.

– Вам приходилось играть на подобных полях у себя на родине?

– Да, только когда был очень молод. А в профессиональной карьере – никогда. Сегодня же обе команды были в одинаковых условиях. "Оренбург" действовал не хуже нас, - цитирует Бауэра "Бизнес-Онлайн".
Теги: Бауэр Рубин
Сегодня, 02:27
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