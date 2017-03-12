Главный тренер "Линкольн Сити": нам нужно гордиться результатом

Главный тренер "Линкольн Сити" Дэнни Коули после поражения от "Арсенала" заявил, что команда должна гордиться выходом в 1/4 финала Кубка Англии.



"У нас была жесткая вторая половина матча против игроков мирового класса. Когда они забили перед перерывом, мы попали в трудное положение. Мы стали первой командой из низшей лиги, которая попала в 1/4 финала. Нам нужно гордиться результатом. Сейчас не время для критики. Нужно время, что обдумать то, что нам удалось сделать", - цитирует Коули ВВС.