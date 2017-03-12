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Тони Пулис: до второго гола мы боролись

Главный тренер "Вест Бромвича" Тони Пулис прокомментировал поражение своей команды в матче против "Эвертона" (0:3) в двадцать восьмом туре АПЛ.

"До второго гола мы боролись. Второй мяч нас убил. Лукаку и Баркли провели выдающийся матч. Наши игроки работали очень упорно. Думали, что это будет прогулка по парку, но это было совсем не так. В последних матчах у нас есть проблемы с последним пасом", - передает его слова ВВС.
Теги: Пулис Вест Бромвич Эвертон
Сегодня, 09:12
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