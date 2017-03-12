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Стивен Джеррард: Обамейянг - именно тот игрок, который нужен "Ливерпулю"

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард считает, что форвард "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамейянг идеально бы вписался в игру "красных".

"Обамейянг - именно тот игрок, который нужен "Ливерпулю", но сейчас он в такой форме, что привлекает не только красных. Он постоянно нацелен на атаку и зарабатывает моменты за счёт своих передвижений", - приводит слова Джеррарда BT Sport.
Теги: Джеррард Обамеянг Боруссия Д Ливерпуль
Сегодня, 09:26
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