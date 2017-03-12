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Алексей Гасилин выйдет в стартовом составе "Амкара" на игру с "Зенитом"

"Амкар" объявил стартовый состав на матч 19-го тура РФПЛ против "Зенита".

"Амкар": Хомич, Идову, Занев, Конде, Комолов, Гиголаев, Костюков, Гол, Огуде, Анене, Гасилин.

Запасные: Будаков, Вамбольт, Черенчиков, Хурцидзе, Шаваев, Йовичич, Мищенко, Салугин, Прокофьев, Бодул.
Теги: Амкар Зенит
Сегодня, 11:06
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№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 11:14) #
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Болеет за:
«Зенит»
вот и посмотрим, что Гасилин из себя представляет на фоне зенитовских звездунов
Регистрация: 16.03.2010
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