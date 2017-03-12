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"Ингольштадт" и "Кельн" сыграли вничью
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Элдин Якупович: мы очень довольны результатом
Элдин Якупович: мы очень довольны результатом
Алексей Гасилин выйдет в стартовом составе "Амкара" на игру с "Зенитом"
"Амкар" объявил стартовый состав на матч 19-го тура РФПЛ против "Зенита".
"Амкар": Хомич, Идову, Занев, Конде, Комолов, Гиголаев, Костюков, Гол, Огуде, Анене, Гасилин.
Запасные: Будаков, Вамбольт, Черенчиков, Хурцидзе, Шаваев, Йовичич, Мищенко, Салугин, Прокофьев, Бодул.
"Амкар": Хомич, Идову, Занев, Конде, Комолов, Гиголаев, Костюков, Гол, Огуде, Анене, Гасилин.
Запасные: Будаков, Вамбольт, Черенчиков, Хурцидзе, Шаваев, Йовичич, Мищенко, Салугин, Прокофьев, Бодул.
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