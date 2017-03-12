Марк Шварцер: "Линкольн" должен гордиться выходом в 1/4 финала

Бывший голкипер "Фулхэма" Марк Шварцер прокомментировал победу "Арсенала" в матче против "Линкольна" (5:0) в 1/4 финала Кубка Англии.



"Арсенал" улучшил свою игру. Во втором тайме они разгромили соперника. Но "Линкольн" может выйти из матча с высоко поднятой головой. "Линкольн" должен гордиться выходом в 1/4 финала", - цитирует Шварцера ВВС.