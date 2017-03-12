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Диего Симеоне: "Атлетико" стремится финишировать на четвертом месте
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал победу над "Гранадой" (1:0).
"Как мы и предполагали, это был очень сложный матч. "Гранада" очень сильно играет в домашних встречах. Во втором тайме команды обменялись опасными атаками, и победителем из этого противостояния могли выйти не мы, а соперник. Сегодня "Атлетико" добился важной победы. Мы стремимся финишировать на четвертом месте, потому что "Реал Сосьедад" и "Вильярреал" очень сильны", - цитирует Симеоне официальный сайт "Атлетико".
"Как мы и предполагали, это был очень сложный матч. "Гранада" очень сильно играет в домашних встречах. Во втором тайме команды обменялись опасными атаками, и победителем из этого противостояния могли выйти не мы, а соперник. Сегодня "Атлетико" добился важной победы. Мы стремимся финишировать на четвертом месте, потому что "Реал Сосьедад" и "Вильярреал" очень сильны", - цитирует Симеоне официальный сайт "Атлетико".
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