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Диего Симеоне: "Атлетико" стремится финишировать на четвертом месте

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал победу над "Гранадой" (1:0).

"Как мы и предполагали, это был очень сложный матч. "Гранада" очень сильно играет в домашних встречах. Во втором тайме команды обменялись опасными атаками, и победителем из этого противостояния могли выйти не мы, а соперник. Сегодня "Атлетико" добился важной победы. Мы стремимся финишировать на четвертом месте, потому что "Реал Сосьедад" и "Вильярреал" очень сильны", - цитирует Симеоне официальный сайт "Атлетико".
Теги: Симеоне Гранада Атлетико
Сегодня, 12:13
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