Арбитр матча "Амкар" - "Зенит" посчитал, что мяч не пересёк линию ворот хозяев (фото)

В матче 19-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "Зенитом" арбитр Евгений Турбин не засчитал гол гостей.На 7-й минуте встречи после подачи полузащитника Олега Шатова, стоящий на ленточке защитник Нету, пытаясь забить, выбил мяч из ворот. Футболисты команды из Санкт-Петербурга начали показывать, что мяч пересек линию ворот, но гол судьями засчитан не был.