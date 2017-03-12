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Арбитр матча "Амкар" - "Зенит" посчитал, что мяч не пересёк линию ворот хозяев (фото)

В матче 19-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "Зенитом" арбитр Евгений Турбин не засчитал гол гостей.

На 7-й минуте встречи после подачи полузащитника Олега Шатова, стоящий на ленточке защитник Нету, пытаясь забить, выбил мяч из ворот. Футболисты команды из Санкт-Петербурга начали показывать, что мяч пересек линию ворот, но гол судьями засчитан не был.

Арбитр матча "Амкар" - "Зенит" посчитал, что мяч не пересёк линию ворот хозяев (фото)
Теги: Амкар Зенит
Сегодня, 12:23
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8
(1)
№8 Написал: wild stallion Москва (Сегодня, 12:30) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Гол был
Регистрация: 28.02.2010
№7 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 12:29) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Непонятно...
Регистрация: 12.02.2014
№6 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:29) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
на этом фото мяч на уровне штанги.значит линию не пересек
а вот зачем выбил - вообще не понял


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
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Регистрация: 27.12.2010
№5 Написал: trent (Сегодня, 12:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
а накуя тогда выбивал, если он уже был за линией? вот в динамике судья и свистнул...
но с другой стороны как то странно, что сам Нету не за линией, но выбил мяч, который был уже за линией?? хрень какая то... smile


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№4 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 12:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Гол есть, а ума Нету. sunglasses


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№3 Написал: Кирилл мясо (Сегодня, 12:27) #
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online

ничего толком не видно
Регистрация: 15.02.2017
№2 Написал: vlees (Сегодня, 12:26) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну был гол,ну тут хрен увидишь,все было быстро,только видео повтор может помочь
Регистрация: 12.01.2017
№1 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 12:24) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Нету как обычно. ДБ.


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Регистрация: 22.07.2007
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