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"Амкар" одержал победу над "Зенитом"

В матче 19-го тура чемпионата России "Амкар" в Перми выиграл у "Зенита".

Чемпионат России

19 тур

"Амкар" - "Зенит" 1:0

Голы: Гиголаев, 35

"Амкар": Хомич, Идову, Занев, Конде, Комолов, Гиголаев, Костюков, (Хурцидзе, 86), Гол, Огуде, Анене, Гасилин, (Йовичич, 68).

"Зенит": Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жирков, (Иванович, 83), Хави Гарсия, Маурисио, (Юсупов, 81), Жулиано, Кокорин, Дзюба, Шатов, (Мак, 71).

Предупреждения: Комолов, 28, Занев, 33, Гасилин, 37, Хомич, 69, Гол, 85, Кришито, 88
Теги: Амкар Зенит
Сегодня, 13:27
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198
(12)
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№198 Написал: vertel латвия (Сегодня, 15:00) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Blessing Спб (Сегодня, 14:30) #
online
Болеет за:
«Зенит»

Цитата: vertel
А любой, уважающий себя тренер, должен подавать в отставку,

Это тот случай?
А что ещё надо для того, чтобы...? Или пример того же Бербыева, сумевшего из футболистов, каждый из которых уступает зенитовским, сделать команду.
Регистрация: 13.11.2009
№197 Написал: XERX - (Сегодня, 15:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: ДЯДЬКА
Дифченки, не ссорьтесь, здесь не о вас речь идет

smile проводницы возбудились отчего то

как это от чего???от 3го лиго чемпионского места,если они выиграют завтра,останется 7 очков и локо с краснодаром,с тереком и ростовом скоро туда взберутся!!!)))
Регистрация: 23.05.2009
№196 Написал: Luis (Сегодня, 14:57) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Сердце радуется.
Регистрация: 1.05.2016
№195 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:57) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Ну, резких телодвижений рук-ву тоже делать нельзя

а пора бы...имхо


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№194 Написал: glorvsex (Сегодня, 14:55) #
  • -2
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online

Бриг,
ты увыкал бы на то что шалимов творит, газовик хотя бы админресурс зарядит если прижмет.

да кстати, с победой макар, теперь болеем за анжи как завещал дзюбка
Регистрация: 5.02.2017
№193 Написал: Бриг (Сегодня, 14:51) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Амкар не устроил сенсации, обыграв на своём поле Зенит со счётом 1:0.На судью сетовать Зениту не стоит..Зенит выше классом и должен был обыгрывать Амкар..Дзюбе "черную метку" и долой с капитанской бочки...Зенит проиграл не Амкару , а самому себе..увы..
Регистрация: 21.11.2016
№192 Написал: Канада (Сегодня, 14:50) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы уральцы - спокойно , уверенно , на классе !


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Путь бомжарни:" Лучано - Луческу-"Луч - Энергия" "!
Регистрация: 6.12.2016
№191 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 14:47) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
ubica,
Да с тобой, фуфлыжником, западло что-то обсуждать вообще. Максимум, рожу бы тебе набил при встрече за твой гнилой язык.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№190 Написал: Maurizio di Mauro Самара (Сегодня, 14:46) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Накупили игроков, а играют всё тем же составом. Селекция просто убойная у Зенита и ладно бы из за бугра понабрали, так нет, местные клубы ослабили. Классная тактика, что тут скажешь.
Регистрация: 30.03.2016
№189 Написал: Рованиеми С-Пб (Сегодня, 14:43) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Да не - Федун занес. Поторопился.

Бардак)))


--------------------
И это пройдет
Регистрация: 19.08.2010
№188 Написал: _бояра_ (Сегодня, 14:42) #
  • -1
  •  (3)

[quote=Blessing][quote=utekay
][quote=Blessing]
Ну, резких телодвижений рук-ву тоже делать нельзя, на них ответственность. Это мы может порассуждать, кули с нас.[/quote]

Да и как ПУ на это посмотрит....
Регистрация: 10.02.2017
№187 Написал: ubica (Сегодня, 14:35) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: PanoV
Да ты еще и черт.

Вали лесом, блудодень! Завтра встретимся на ветке Локо-Краснодар..А здесь я про Спартак говорю...А ты иди дальше дрочи на алкаша !!!


--------------------
Всегда объективен и адекватен!!!!!!!!!
"Филатов его породил,я его убью!"-Ю.П.Семин
Регистрация: 12.05.2010
№186 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 14:34) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Цитата: Blessing
Богданыч не панацея.

это так, я просто к тому, что хуже бы не было...почему своим не доверяют, вот в чём вопрос

Ну, резких телодвижений рук-ву тоже делать нельзя, на них ответственность. Это мы может порассуждать, кули с нас.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№185 Написал: suvirinimas (Сегодня, 14:33) #
  • +6
  •  (6)

Объясните мне популярно, неужели с такими игроками как Дзюба и Кокорин можно добиваться чего нибудь серьезное? Уход Халка показал все возможности этих игроков. Или я неправ?
Регистрация: 9.02.2014
№184 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:32) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ДЯДЬКА
Дифченки, не ссорьтесь, здесь не о вас речь идет

smile проводницы возбудились отчего то


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№183 Написал: XERX - (Сегодня, 14:32) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
АМКАР красавчики!!!)))гос проэкт пошатнулся!!!)))
Регистрация: 23.05.2009
№182 Написал: Кристоф (Сегодня, 14:32) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»


Регистрация: 16.08.2008
№181 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 14:31) #
  • +1
  •  (3)

Плаческу еще не не наплакал вью?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№180 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:31) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Богданыч не панацея.

это так, я просто к тому, что хуже бы не было...почему своим не доверяют, вот в чём вопрос


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№179 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 14:30) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vertel
А любой, уважающий себя тренер, должен подавать в отставку,

Это тот случай?


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№178 Написал: vertel латвия (Сегодня, 14:29) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
дин провинция (Сегодня, 14:18) #
online
Болеет за:
«Динамо» М

Цитата: vertel
М-да! Проиграть такой слабой команде, умеющей только бороться- это надо умудриться.

Тебе бы романы писать - не такой уж и слабый Амкар,хотя его и пограбили зимой,команда волевая,тренер опытный и дай Амкару хотя бы четверть валюты ,что сливают Зениту -- уверен Амкар был бы в еврокубках ,
Да ладно! Команда, владеющая мячом 30% времени, априори не может быть "не такой слабой". Но в футболе бывают всякие чудеса и это один из них. А команда Амкар, действительно, слабая, но боевитая до "умопомрачения".
Регистрация: 13.11.2009
№177 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 14:28) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
редкостный крутяк yum


--------------------
И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№176 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:27) #
  • +2
  •  (10)

Питерский шизик в будке так же ударно закончил репортаж, желая видимо приободрить кого-то, высказавшись в смысле, что с командой надо быть и в радости и в нерадости. В НЕрадости - понимаете?

А-ху-еть. Вот просто так.

Это он непрестанно трещал на радио Зенит??? Так это радио можно транслировать только в психушках.
Регистрация: 3.03.2007
№175 Написал: Vadim1986 (Сегодня, 14:21) #
  • -7
  •  (7)

Проиграл Зенит Амкару, слышен визг межсезонных, даже проводницы умудрились посраться на ветке между собой...
По матчу, Зенит в яме как и полагается после вылета из ЛЕ. Сильно их это выбило из колеи.
Ну а нас с промежуточным вторым местом, сезон продолжается)))
Регистрация: 12.03.2017
№174 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 14:20) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Не хочется повторять, но придется — мы практически всегда теряли очки, когда нас судили арбитры из Москвы.
Особенно, когда мы встали на первое место после матча со «Спартаком».
laughing
Нытик ...Жалобы удел слабых!


--------------------
Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№173 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:19) #
  • +2
  •  (10)

Цитата: suvirinimas
Расизм-это тяжелая болезнь.

Очень символично , что самую прозрачную команду "цвета арктического льда" (ну не могу я удержаться, cyka!) чугунно отымела сводная чурко-негритянская сборная уральского федерального округа. Плюс два "воспитанника ленинградского футбола".

Вот просто - ку-клукс-клан взьeбaли дяди Томы.
Регистрация: 3.03.2007
№172 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 14:19) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: ubica
А ты просто П.Н.Х..

Цитата: PanoV
Ебанутый)

Дифченки, не ссорьтесь, здесь не о вас речь идет.
Регистрация: 15.05.2015
№171 Написал: дин провинция (Сегодня, 14:18) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: vertel
М-да! Проиграть такой слабой команде, умеющей только бороться- это надо умудриться.


Тебе бы романы писать - не такой уж и слабый Амкар,хотя его и пограбили зимой,команда волевая,тренер опытный и дай Амкару хотя бы четверть валюты ,что сливают Зениту -- уверен Амкар был бы в еврокубках ,


--------------------
Я просто охуел,когда мой клуб свалился в ФНэл...
Регистрация: 12.04.2015
№170 Написал: DimonSM Белая Русь (Сегодня, 14:18) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
вообще бомжикам, если и озаботится судейством, то поглядывать в сторону рук-ва одной конезаводческой фермы..
Регистрация: 17.07.2014
№169 Написал: suvirinimas (Сегодня, 14:18) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: Blessing
Цитата: utekay
вот это и удивительно отчего не могут тренера найти, что мешает? Да Богданыч бы лучше цыгана справился бы!

Тренерский вопрос очень сложный, как угадать, что это именно тот, посмотри на МЮ после Фергюссона, спартак после Романцева, Локо после Сёмина, Нальчик после Красножана, примеров масса, но объединяет их одно,- команды до сих пор не могут выйти на свой прежний уровень. Наши идут по пути: тренер с достижениями, чтоб был с послужным списком. это не всегда прокатывает.
На данный момент, безпроигрышный вариант, это Бердыев, но наши, плять, руководители с принципами, и куй пойдут на его условия. Остаётся искать, а тут, повторюсь, угадал-неугодал. Поэтому, и Богданыч не панацея.

Дело не совсем в тренере. Игроки играют на поле . А такие как Дзюба и Кокорин-игроки средней команды РФПЛ или даже ФНЛ
Регистрация: 9.02.2014
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