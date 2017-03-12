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14:35
Чума Анене перейдет в "Кайрат" (4)
Чума Анене перейдет в "Кайрат" (4)
13:36
Пермская крепость. «Амкар» и судья Турбин не дали «Зениту» забить первый гостевой гол сезона на «Звезде» (11)
Пермская крепость. «Амкар» и судья Турбин не дали «Зениту» забить первый гостевой гол сезона на «Звезде» (11)
"Амкар" одержал победу над "Зенитом"
В матче 19-го тура чемпионата России "Амкар" в Перми выиграл у "Зенита".
Чемпионат России
19 тур
"Амкар" - "Зенит" 1:0
Голы: Гиголаев, 35
"Амкар": Хомич, Идову, Занев, Конде, Комолов, Гиголаев, Костюков, (Хурцидзе, 86), Гол, Огуде, Анене, Гасилин, (Йовичич, 68).
"Зенит": Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жирков, (Иванович, 83), Хави Гарсия, Маурисио, (Юсупов, 81), Жулиано, Кокорин, Дзюба, Шатов, (Мак, 71).
Предупреждения: Комолов, 28, Занев, 33, Гасилин, 37, Хомич, 69, Гол, 85, Кришито, 88
Чемпионат России
19 тур
"Амкар" - "Зенит" 1:0
Голы: Гиголаев, 35
"Амкар": Хомич, Идову, Занев, Конде, Комолов, Гиголаев, Костюков, (Хурцидзе, 86), Гол, Огуде, Анене, Гасилин, (Йовичич, 68).
"Зенит": Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жирков, (Иванович, 83), Хави Гарсия, Маурисио, (Юсупов, 81), Жулиано, Кокорин, Дзюба, Шатов, (Мак, 71).
Предупреждения: Комолов, 28, Занев, 33, Гасилин, 37, Хомич, 69, Гол, 85, Кришито, 88
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