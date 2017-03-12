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Пермская крепость. «Амкар» и судья Турбин не дали «Зениту» забить первый гостевой гол сезона на «Звезде» (11)
Пермская крепость. «Амкар» и судья Турбин не дали «Зениту» забить первый гостевой гол сезона на «Звезде» (11)
Пермская крепость. «Амкар» и судья Турбин не дали «Зениту» забить первый гостевой гол сезона на «Звезде»
Оценить готовность «Зенита» к возобновлению сезона тяжело даже по трём матчам, ведь среди них были и провальный, и блестящий, и слабенький. В матче с «Амкаром», который каким-то образом ещё ни разу не пропускал дома, петербуржцы не имели права продолжать терять очки, но продолжили.
Пермский футбол настолько суров...
...что он не для капитана «Зенита». Мирча Луческу, видимо, решил, что в ответном матче с «Андерлехтом» нащупал оптимальный состав, но искусственное поле «Звезды» трижды рвавшему кресты Данни противопоказано. Обрусевшего португальца заменил Олег Шатов, и на этом всё, хотя по игре с ЦСКА напрашивались более весомые изменения. К примеру, появление Шатова позволяло вывести из старта Кокорина, но Саша снова вышел на поле с первых минут при наличии Мака и Молло.
Так и не ставшие своими среди чужих
Гиголаев, Идову, Комолов, Гасилин – Гаджи Гаджиев никогда не скрывал, что порой специально выпускает в составе бывших соперника. И этот расчёт тренера «Амкара» частенько оправдывается. Правда, сегодня Гаджи Муслимович в выборе состава был очень ограничен: помимо ухода Селихова и Джикии «Амкар» был лишён травмировавшегося Мильковича и дисквалифицированного Зайцева. В общем, немногочисленные пермские болельщики, не испугавшиеся снегопада, не могли быть уверены в том, что увидят очередной домашний «сухарь».
Гола Нету
Картина первой половины тайма носила перманентный характер: «Зенит» наседал и зарабатывал стандарты, страдал от ударов по ногам и снова подавал стандарты. Гости основательно прижали уральцев и то ли забили, то ли нет аж дважды. Сперва судейская бригада не увидела гола после подачи Шатова со стандарта – спасибо Нету, который как настоящий защитник выбил мяч из ворот, правда из чужих.
Учитывая, что такое случилось с «Зенитом», не удивлюсь, если через год-два система определения гола доберётся и до наших дремучих краёв. И это будет хорошо.
Дело Труба
Евгений Турбин уже после 20-ти минут был не рад, что оказался в это время в этом месте. Матч вышел сложнейшим для судейства: фолы и трудные ключевые эпизоды следовали один за другим.
После незасчитанного гола зенитовцы требовали пенальти за падение Шатова, но Турбин не поддался и правильно сделал. А вскоре Хомич сотворил новую глупость: после привезённого свободного в прошлом туре (Дмитрий забыл или почему-то не знал, что нельзя брать мяч в руки после паса партнёра) он решил доставить мяч на место нарушения для розыгрыша. При этом перед этим зачем-то остановил его рукой, как обычно делают при быстром розыгрыше. Дзюба воспользовался подарком, но Турбин его у питерцев отобрал – разыгрывать надо было по свистку. Тоже эпизод редкий и спорный.
Снег, пот и боль
Эти три слова, наверное, наилучшим образом отражают атмосферу на поле в 1-м тайме. Футболистов сваливал с ног даже замёрзший мяч, чего уж говорить о постоянных ударах по ногам. Кажется, до перерыва на искусственном газоне успел пострадать каждый полевой футболист обеих команд. Матч не то что дробился на отрезки, ограничиваемые свистками – он целиком из них и состоял.
Забиваешь ты – забиваем и мы. Но засчитанный
Первую половину тайма «Амкар» провёл пассивно, даже несмотря на то, что «Зенит» слабо задействовал правый фланг Кокорина и Анюкова, атакуя в основном через флангового плеймейкера Шатова. Качество навесов на Дзюбу было нулевым, что во многом и приводило к дикому количеству угловых – 3 центрдэфа хозяев легко снимали вверх. Со штрафными Хомич справлялся.
«Амкар» выходил в атаку осмотрительно, дабы не допустить контратак. Но большого числа наступлений для гола (и сразу засчитанного!) пермякам не потребовалось. Едва мяч был доставлен в штрафную, как Анене воспользовался своими габаритами, а Гиголаев (один из той самой экс-питерской четвёрки) – созданным для него моментом. Причём именно Роланд, левый защитник по сегодняшнему матчу, первым навязал верховую борьбу. Кстати, если кто-то сомневался на предмет офсайда, то его не было.
Зато у «Амкара» был отличный момент для второго гола воспитанника «Зенита» в этом матче. Как понимаете, этот гол был пойти в зачёт хозяевам, но Комолов не расчитал момент для удара при выходе 1 на 1 с Лодыгиным. Отыграть 2 мяча у команды, не пропускающей дома вообще, вряд ли было возможно, пусть сегодняшний «Амкар» был уже немного другой командой по именам. Но не по сути.
Без права на осечку
Победа ЦСКА над «Томью» вывела «армейцев» на прямое лигочемпионское второе место, победа «Спартака» над «Анжи» при поражении «Зенита» увеличивала бы отрыв лидера до 8 очков. Петербуржцы должны были понимать, что для них, возможно, наступает момент истины. И команда Луческу вышла на 2-й тайм с хорошим настроем, вжала соперника, заставляла Конде отбивать убойные удары и продолжала мучить букмекеров, считающих угловые, всё новыми корнерами.
Луческу заменил Шатова на Мака и лишил себя возможности поменять Кокорина, например, на Молло. Александр отблагодарил тренера ударом головой в штангу после навеса Анюкова. А судью Турбина зенитовцам благодарить по-прежнему было не за что: Дзюба упал, но арбитр был не намерен назначать за какие-то мимолётные касания, которые трудно заметить, если ты не комментатор Фёдор Погорелов, хотя снег уже перестал идти.
А кто выигрывает?
Такой вопрос хотелось задать Мирче Луческу после следующих его замен. Юсупов вряд ли мог сыграть в атаке намного сильнее Маурисио, но замена была бы понятна, если бы следующим ходом была замена Кокорина на того же Молло – уменьшил количество легионеров. Так нет, Мирча взял и выпустил на поле защитника Ивановича (причём вместо Жиркова, атакующего не хуже многих) при наличии в резерве Молло, Джорджевича, Кержакова и Данни (ну, зачем-то же его привезли и включили в заявку). Хотя Иванович, по словам Луческу, не мог играть в Перми после стольких лет в Англии.
Бранислав должен был начинать атаки из центра защиты и атаковать на стандартах, Хави Гарсии стал вторым форвардом, а Кришито – бровочником.
Без шансов
Естественно, выдающиеся тактические перестановки Луческу не улучшили ситуацию на поле, а скорее наоборот. В последние 20 минут «Зенит» создал всего 1 реальный момент, а в добавленные 5 минут занимался не навалом, а отведением контратак. Финальный свисток застал пермяков в опаснейшей атаке, едва не завершившейся вторым голом. «Зенит» ничего не смог поделать с «Амкаром» и дал «Спартаку» отличный шанс увеличить отрыв.
"Амкар": Хомич, Идову, Занев, Конде, Комолов, Гиголаев, Костюков, (Хурцидзе, 86), Гол, Огуде, Анене, Гасилин, (Йовичич, 68).
"Зенит": Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жирков, (Иванович, 83), Хави Гарсия, Маурисио, (Юсупов, 81), Жулиано, Кокорин, Дзюба, Шатов, (Мак, 71).
Предупреждения: Комолов, 28, Занев, 33, Гасилин, 37, Хомич, 69, Гол, 85, Кришито, 88
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Пермский футбол настолько суров...
...что он не для капитана «Зенита». Мирча Луческу, видимо, решил, что в ответном матче с «Андерлехтом» нащупал оптимальный состав, но искусственное поле «Звезды» трижды рвавшему кресты Данни противопоказано. Обрусевшего португальца заменил Олег Шатов, и на этом всё, хотя по игре с ЦСКА напрашивались более весомые изменения. К примеру, появление Шатова позволяло вывести из старта Кокорина, но Саша снова вышел на поле с первых минут при наличии Мака и Молло.
Так и не ставшие своими среди чужих
Гиголаев, Идову, Комолов, Гасилин – Гаджи Гаджиев никогда не скрывал, что порой специально выпускает в составе бывших соперника. И этот расчёт тренера «Амкара» частенько оправдывается. Правда, сегодня Гаджи Муслимович в выборе состава был очень ограничен: помимо ухода Селихова и Джикии «Амкар» был лишён травмировавшегося Мильковича и дисквалифицированного Зайцева. В общем, немногочисленные пермские болельщики, не испугавшиеся снегопада, не могли быть уверены в том, что увидят очередной домашний «сухарь».
Гола Нету
Картина первой половины тайма носила перманентный характер: «Зенит» наседал и зарабатывал стандарты, страдал от ударов по ногам и снова подавал стандарты. Гости основательно прижали уральцев и то ли забили, то ли нет аж дважды. Сперва судейская бригада не увидела гола после подачи Шатова со стандарта – спасибо Нету, который как настоящий защитник выбил мяч из ворот, правда из чужих.
Учитывая, что такое случилось с «Зенитом», не удивлюсь, если через год-два система определения гола доберётся и до наших дремучих краёв. И это будет хорошо.
Дело Труба
Евгений Турбин уже после 20-ти минут был не рад, что оказался в это время в этом месте. Матч вышел сложнейшим для судейства: фолы и трудные ключевые эпизоды следовали один за другим.
После незасчитанного гола зенитовцы требовали пенальти за падение Шатова, но Турбин не поддался и правильно сделал. А вскоре Хомич сотворил новую глупость: после привезённого свободного в прошлом туре (Дмитрий забыл или почему-то не знал, что нельзя брать мяч в руки после паса партнёра) он решил доставить мяч на место нарушения для розыгрыша. При этом перед этим зачем-то остановил его рукой, как обычно делают при быстром розыгрыше. Дзюба воспользовался подарком, но Турбин его у питерцев отобрал – разыгрывать надо было по свистку. Тоже эпизод редкий и спорный.
Снег, пот и боль
Эти три слова, наверное, наилучшим образом отражают атмосферу на поле в 1-м тайме. Футболистов сваливал с ног даже замёрзший мяч, чего уж говорить о постоянных ударах по ногам. Кажется, до перерыва на искусственном газоне успел пострадать каждый полевой футболист обеих команд. Матч не то что дробился на отрезки, ограничиваемые свистками – он целиком из них и состоял.
Забиваешь ты – забиваем и мы. Но засчитанный
Первую половину тайма «Амкар» провёл пассивно, даже несмотря на то, что «Зенит» слабо задействовал правый фланг Кокорина и Анюкова, атакуя в основном через флангового плеймейкера Шатова. Качество навесов на Дзюбу было нулевым, что во многом и приводило к дикому количеству угловых – 3 центрдэфа хозяев легко снимали вверх. Со штрафными Хомич справлялся.
«Амкар» выходил в атаку осмотрительно, дабы не допустить контратак. Но большого числа наступлений для гола (и сразу засчитанного!) пермякам не потребовалось. Едва мяч был доставлен в штрафную, как Анене воспользовался своими габаритами, а Гиголаев (один из той самой экс-питерской четвёрки) – созданным для него моментом. Причём именно Роланд, левый защитник по сегодняшнему матчу, первым навязал верховую борьбу. Кстати, если кто-то сомневался на предмет офсайда, то его не было.
Зато у «Амкара» был отличный момент для второго гола воспитанника «Зенита» в этом матче. Как понимаете, этот гол был пойти в зачёт хозяевам, но Комолов не расчитал момент для удара при выходе 1 на 1 с Лодыгиным. Отыграть 2 мяча у команды, не пропускающей дома вообще, вряд ли было возможно, пусть сегодняшний «Амкар» был уже немного другой командой по именам. Но не по сути.
Без права на осечку
Победа ЦСКА над «Томью» вывела «армейцев» на прямое лигочемпионское второе место, победа «Спартака» над «Анжи» при поражении «Зенита» увеличивала бы отрыв лидера до 8 очков. Петербуржцы должны были понимать, что для них, возможно, наступает момент истины. И команда Луческу вышла на 2-й тайм с хорошим настроем, вжала соперника, заставляла Конде отбивать убойные удары и продолжала мучить букмекеров, считающих угловые, всё новыми корнерами.
Луческу заменил Шатова на Мака и лишил себя возможности поменять Кокорина, например, на Молло. Александр отблагодарил тренера ударом головой в штангу после навеса Анюкова. А судью Турбина зенитовцам благодарить по-прежнему было не за что: Дзюба упал, но арбитр был не намерен назначать за какие-то мимолётные касания, которые трудно заметить, если ты не комментатор Фёдор Погорелов, хотя снег уже перестал идти.
А кто выигрывает?
Такой вопрос хотелось задать Мирче Луческу после следующих его замен. Юсупов вряд ли мог сыграть в атаке намного сильнее Маурисио, но замена была бы понятна, если бы следующим ходом была замена Кокорина на того же Молло – уменьшил количество легионеров. Так нет, Мирча взял и выпустил на поле защитника Ивановича (причём вместо Жиркова, атакующего не хуже многих) при наличии в резерве Молло, Джорджевича, Кержакова и Данни (ну, зачем-то же его привезли и включили в заявку). Хотя Иванович, по словам Луческу, не мог играть в Перми после стольких лет в Англии.
Бранислав должен был начинать атаки из центра защиты и атаковать на стандартах, Хави Гарсии стал вторым форвардом, а Кришито – бровочником.
Без шансов
Естественно, выдающиеся тактические перестановки Луческу не улучшили ситуацию на поле, а скорее наоборот. В последние 20 минут «Зенит» создал всего 1 реальный момент, а в добавленные 5 минут занимался не навалом, а отведением контратак. Финальный свисток застал пермяков в опаснейшей атаке, едва не завершившейся вторым голом. «Зенит» ничего не смог поделать с «Амкаром» и дал «Спартаку» отличный шанс увеличить отрыв.
Чемпионат России
19 тур
"Амкар" - "Зенит" 1:0
19 тур
"Амкар" - "Зенит" 1:0
Гол: Гиголаев, 35
"Амкар": Хомич, Идову, Занев, Конде, Комолов, Гиголаев, Костюков, (Хурцидзе, 86), Гол, Огуде, Анене, Гасилин, (Йовичич, 68).
"Зенит": Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жирков, (Иванович, 83), Хави Гарсия, Маурисио, (Юсупов, 81), Жулиано, Кокорин, Дзюба, Шатов, (Мак, 71).
Предупреждения: Комолов, 28, Занев, 33, Гасилин, 37, Хомич, 69, Гол, 85, Кришито, 88
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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