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Анатолий Бышовец: поражение в Перми практически исключает «Зенит» из борьбы за чемпионство

Анатолий Бышовец: поражение в Перми практически исключает «Зенит» из борьбы за чемпионствоБывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец в эксклюзивном интервью Rusfootball.info прокомментировал поражение петербуржской команды в Перми и оценил шансы сине-бело-голубых в чемпионской гонке.

– Счёт по игре, на Ваш взгляд?

– Смотря что подразумевать под игрой. Игры как таковой не было. Закономерно победил «Амкар». Трудно было представить себе другое развитие событий по содержанию: «Амкар», играя дома, понимая силу соперника, качество поля, уповал на контратаки, что ему и удалось. Очевидно незасчитанный мяч повлиял на ход событий, он бы заставил «Амкар» больше времени уделять атаке и освобождать пространство, чего не было у «Зенита». Активность Анюкова не могла привести к взятию ворот, за исключением 1-2 моментов.

Матч с ЦСКА показал, что позиционная атака «Зенита» без использования индивидуальных игроков, которые привносят в игру обводки, дриблинг. «Зенит» играл медленно, предсказуемо, верховые передачи на Дзюбу становились лёгкой добычей защитников, которые не уступают Артёму ни в росте, ни в умении играть головой.

– Можно ли назвать это поражение тренерским?

– Могу сказать, что тактика выстраивается не только с учётом состояния своей команды, но и с учётом фактора поля. Сегодня мы видим, что поле во многих случаях уравнивает шансы команд. С этим столкнулся, например, «Манчестер Юнайтед» в Ростове. «Амкар» был очень мобилизован, играл жёстко и самоотверженно, использовался шансы в контратаке.

– То есть можно сказать, что «Зениту» помешали условия проведения матча?

– Это один из факторов, но мы не может отметить ни одного футболиста, кроме Анюкова. Необоснованные потери были хорошей предпосылкой для контратак «Амкара».

– «Зенит» оказался недостаточно готов к этому матчу?

– Думаю, что да. Проблемы в обороне, средней линии, отсутствие креативности облегчало действия «Амкару». Надо было учитывать, что это фирменная игра пермяков. Я понимаю, что нельзя сравнивать «Барселону» с «Зенитом», но мы видели, что под волнами давления каталонцев многих из игроков «ПСЖ» мы не узнали.

– Насколько этот результат осложнил «Зениту» борьбу за чемпионство?

– Он её практически исключает. Теперь надо добиться невозможного. Это возможно, если «Спартак» упустит свои шансы. Но у спартаковцев реальная возможность стать чемпионами.

– У Луческу ещё есть время что-то исправить или уже сейчас можно что-то спрашивать?

– Думаю, смена тренера в этой ситуации нелогична. Надо дать возможность доработать и по окончательному результату принимать решение.
Теги: Бышовец Зенит Амкар
Сегодня, 15:17
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14
(5)
№14 Написал: Zucken (Сегодня, 17:08) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Реал»
13iv74,
Чемпионами будут кони, потом снова 2 раза Зенит!


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Матвей!
Свиньи головного мозга в третьем поколении!:)
Регистрация: 31.01.2017
№13 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 16:29) #
  • -2
  •  (2)

мой прогноз-чемпионом станет одна из этих команд... Спартак
2 ЦСКА
3 Зенит
4 Уфа
5 Амкар
6 Краснодар
7 Терек
Регистрация: 22.11.2014
№12 Написал: interested (Сегодня, 16:21) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Анатолий разложил всё правильно. Но мы верим, надеемся, любим! Весна придёт, поля просохнут, трава вырастет и вырастут наши шансы на успех.

Кто мне сказал, что во мгле заметеленной
Глохнет покинутый луг?
Кто мне сказал, что надежды потеряны!
Кто это выдумал, друг?

В этой деревне огни не погашены.
Ты мне тоску не пророчь!
Светлыми звездами нежно украшена
Тихая зимняя ночь...

Николай Рубцов, 1964
Регистрация: 18.10.2013
№11 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:14) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
Чемпионство Спартака по разнарядке

Хорошее слово, разнарядка, но надо было кого-нибудь поприличней, к примеру, Краснодар что ли.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№10 Написал: дин провинция (Сегодня, 16:13) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: yuri

Чемпионство Спартака по разнарядке. скучное и пахнет бюрократией.


А у вас пахучие чемпионства были ,хоть нос затыкай..


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Я просто охуел,когда мой клуб свалился в ФНэл...
Регистрация: 12.04.2015
№9 Написал: Zucken (Сегодня, 16:12) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Реал»
Е6нулся что ли светоч? Ляпнул, не подумав!


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Матвей!
Свиньи головного мозга в третьем поколении!:)
Регистрация: 31.01.2017
№8 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 16:10) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
100% .Даже не из-за отставания по очкам,а по игре.
Регистрация: 15.06.2016
№7 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 16:06) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vertel
сколько Анюков сделал не вынужденных ошибок с потерей мяча в атаке? Уйму! Поэтому и так ясно, что его время ушло


Да не уж то Смольников или ещё кто играет лучше Анюкова?
Регистрация: 8.09.2012
№6 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 16:06) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Анатолий Бышовец: поражение в Перми практически исключает «Зенит» из борьбы за чемпионство

Какая чушь!


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№5 Написал: Vadim1986 (Сегодня, 16:02) #
  • +3
  •  (5)

Началась стихийная истерика о чемпионства...когда ещё 12 туров впереди.
Регистрация: 12.03.2017
№4 Написал: vertel латвия (Сегодня, 15:34) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Бышовец, Бышовец!!! А Бышовец не видел, сколько Анюков сделал не вынужденных ошибок с потерей мяча в атаке? Уйму! Поэтому и так ясно, что его время ушло да и голы пропускаем, как правило, с его фланга, сегодня при голе проиграл воздух игроку не особо выше себя, не как Нету, который на голову ниже чернокожего.
Регистрация: 13.11.2009
№3 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 15:30) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Светоч, как всегда, ахинею говорит.
"АНАТОЛИЙ БЫШОВЕЦ: ПОРАЖЕНИЕ В ПЕРМИ ПРАКТИЧЕСКИ ИСКЛЮЧАЕТ «ЗЕНИТ» ИЗ БОРЬБЫ ЗА ЧЕМПИОНСТВО"
За 11 туров?


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:29) #
  • -19
  •  (25)

Чемпионство Спартака по разнарядке. скучное и пахнет бюрократией.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 15:27) #
  • +5
  •  (7)

Рано говорить о чемпионстао
Регистрация: 27.07.2016
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