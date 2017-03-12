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Анатолий Бышовец: поражение в Перми практически исключает «Зенит» из борьбы за чемпионство
Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец в эксклюзивном интервью Rusfootball.info прокомментировал поражение петербуржской команды в Перми и оценил шансы сине-бело-голубых в чемпионской гонке.
– Счёт по игре, на Ваш взгляд?
– Смотря что подразумевать под игрой. Игры как таковой не было. Закономерно победил «Амкар». Трудно было представить себе другое развитие событий по содержанию: «Амкар», играя дома, понимая силу соперника, качество поля, уповал на контратаки, что ему и удалось. Очевидно незасчитанный мяч повлиял на ход событий, он бы заставил «Амкар» больше времени уделять атаке и освобождать пространство, чего не было у «Зенита». Активность Анюкова не могла привести к взятию ворот, за исключением 1-2 моментов.
Матч с ЦСКА показал, что позиционная атака «Зенита» без использования индивидуальных игроков, которые привносят в игру обводки, дриблинг. «Зенит» играл медленно, предсказуемо, верховые передачи на Дзюбу становились лёгкой добычей защитников, которые не уступают Артёму ни в росте, ни в умении играть головой.
– Можно ли назвать это поражение тренерским?
– Могу сказать, что тактика выстраивается не только с учётом состояния своей команды, но и с учётом фактора поля. Сегодня мы видим, что поле во многих случаях уравнивает шансы команд. С этим столкнулся, например, «Манчестер Юнайтед» в Ростове. «Амкар» был очень мобилизован, играл жёстко и самоотверженно, использовался шансы в контратаке.
– То есть можно сказать, что «Зениту» помешали условия проведения матча?
– Это один из факторов, но мы не может отметить ни одного футболиста, кроме Анюкова. Необоснованные потери были хорошей предпосылкой для контратак «Амкара».
– «Зенит» оказался недостаточно готов к этому матчу?
– Думаю, что да. Проблемы в обороне, средней линии, отсутствие креативности облегчало действия «Амкару». Надо было учитывать, что это фирменная игра пермяков. Я понимаю, что нельзя сравнивать «Барселону» с «Зенитом», но мы видели, что под волнами давления каталонцев многих из игроков «ПСЖ» мы не узнали.
– Насколько этот результат осложнил «Зениту» борьбу за чемпионство?
– Он её практически исключает. Теперь надо добиться невозможного. Это возможно, если «Спартак» упустит свои шансы. Но у спартаковцев реальная возможность стать чемпионами.
– У Луческу ещё есть время что-то исправить или уже сейчас можно что-то спрашивать?
– Думаю, смена тренера в этой ситуации нелогична. Надо дать возможность доработать и по окончательному результату принимать решение.
– Счёт по игре, на Ваш взгляд?
– Смотря что подразумевать под игрой. Игры как таковой не было. Закономерно победил «Амкар». Трудно было представить себе другое развитие событий по содержанию: «Амкар», играя дома, понимая силу соперника, качество поля, уповал на контратаки, что ему и удалось. Очевидно незасчитанный мяч повлиял на ход событий, он бы заставил «Амкар» больше времени уделять атаке и освобождать пространство, чего не было у «Зенита». Активность Анюкова не могла привести к взятию ворот, за исключением 1-2 моментов.
Матч с ЦСКА показал, что позиционная атака «Зенита» без использования индивидуальных игроков, которые привносят в игру обводки, дриблинг. «Зенит» играл медленно, предсказуемо, верховые передачи на Дзюбу становились лёгкой добычей защитников, которые не уступают Артёму ни в росте, ни в умении играть головой.
– Можно ли назвать это поражение тренерским?
– Могу сказать, что тактика выстраивается не только с учётом состояния своей команды, но и с учётом фактора поля. Сегодня мы видим, что поле во многих случаях уравнивает шансы команд. С этим столкнулся, например, «Манчестер Юнайтед» в Ростове. «Амкар» был очень мобилизован, играл жёстко и самоотверженно, использовался шансы в контратаке.
– То есть можно сказать, что «Зениту» помешали условия проведения матча?
– Это один из факторов, но мы не может отметить ни одного футболиста, кроме Анюкова. Необоснованные потери были хорошей предпосылкой для контратак «Амкара».
– «Зенит» оказался недостаточно готов к этому матчу?
– Думаю, что да. Проблемы в обороне, средней линии, отсутствие креативности облегчало действия «Амкару». Надо было учитывать, что это фирменная игра пермяков. Я понимаю, что нельзя сравнивать «Барселону» с «Зенитом», но мы видели, что под волнами давления каталонцев многих из игроков «ПСЖ» мы не узнали.
– Насколько этот результат осложнил «Зениту» борьбу за чемпионство?
– Он её практически исключает. Теперь надо добиться невозможного. Это возможно, если «Спартак» упустит свои шансы. Но у спартаковцев реальная возможность стать чемпионами.
– У Луческу ещё есть время что-то исправить или уже сейчас можно что-то спрашивать?
– Думаю, смена тренера в этой ситуации нелогична. Надо дать возможность доработать и по окончательному результату принимать решение.
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