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Наставник "Айнтрахта": мы можем извлечь из матча с "Баварией" много положительных моментов
Главный тренер "Айнтрахта" Нико Ковач прокомментировал поражение своей команды в матче против "Баварии" (0:3) в 24-м туре чемпионата Германии.
"В течение 37 минут мы играли очень хорошо и смогли доставить "Баварии" проблемы. Но мы не смогли открыть счёт. Если ты не реализуешь в Мюнхене свои моменты, то не стоит удивляться, что "Бавария" забивает. Тем не менее, мы можем извлечь из этого матча много положительных моментов", - цитирует Ковача официальный сайт мюнхенцев.
"В течение 37 минут мы играли очень хорошо и смогли доставить "Баварии" проблемы. Но мы не смогли открыть счёт. Если ты не реализуешь в Мюнхене свои моменты, то не стоит удивляться, что "Бавария" забивает. Тем не менее, мы можем извлечь из этого матча много положительных моментов", - цитирует Ковача официальный сайт мюнхенцев.
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