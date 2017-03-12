Жером Боатенг: надеюсь, что доиграю до конца сезона без травм

Защитник "Баварии" Жером Боатенг рассказал про свое возвращение на поле после травмы в матче против "Айнтрахта" (3:0).



"Когда я сегодня вышел на поле, я испытал невероятное ощущение. Ради этого момента я усердно работал. Большое спасибо команде и моей семье за поддержку. Я очень доволен и надеюсь, что доиграю до конца сезона без травм", - цитирует Боатенга официальный сайт клуба.