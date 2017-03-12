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Жером Боатенг: надеюсь, что доиграю до конца сезона без травм
Защитник "Баварии" Жером Боатенг рассказал про свое возвращение на поле после травмы в матче против "Айнтрахта" (3:0).
"Когда я сегодня вышел на поле, я испытал невероятное ощущение. Ради этого момента я усердно работал. Большое спасибо команде и моей семье за поддержку. Я очень доволен и надеюсь, что доиграю до конца сезона без травм", - цитирует Боатенга официальный сайт клуба.
"Когда я сегодня вышел на поле, я испытал невероятное ощущение. Ради этого момента я усердно работал. Большое спасибо команде и моей семье за поддержку. Я очень доволен и надеюсь, что доиграю до конца сезона без травм", - цитирует Боатенга официальный сайт клуба.
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