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Леонид Федун: улучшилось ли мое настроение? Я не смотрю "Зенит"

Владелец "Спартака" Леонид Федун перед стартом игры 19-го тура чемпионата России против "Анжи" заявил, что не смотрит игры "Зенита".

Сегодня питерцы уступили в Перми "Амкару" со счетом 0:1.

"Улучшилось ли моё настроение? Я не смотрю "Зенит", – цитирует Федуна "Р-Спорт".
Сегодня, 17:24
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(8)
№8 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:10) #
  • -2
  •  (2)

Только повторяю его, макаронник, следом румын? smile


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№7 Написал: OgreGate (Сегодня, 19:06) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
laughing
Молодец


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№6 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 18:49) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
"Улучшилось ли моё настроение? Я не смотрю "Зенит"
Классно потроллил дзюбоголового.


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
№5 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 18:21) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Сибирь»
Федуна с чемпионством. Я верил в него, на сегодняшний день он лучший менеджер от футбола в России.
Регистрация: 21.01.2016
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 18:03) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Виктор 88-20
Кто то спалился, на воре и шапка горит

ыыхыхых))


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№3 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 17:39) #
  • +4
  •  (12)
online

здоровье дороже не куй такой дебильный цирк смотреть сказал федун
Регистрация: 6.02.2017
№2 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 17:39) #
  • -7
  •  (11)

Федун-пердун хоть что смотрит?Наверно на запад заглядывает .Не хочет импортозамещения.
Регистрация: 24.11.2016
№1 Написал: Виктор 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:30) #
  • -9
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Как то все странно...судейка который уже ранее был отстранен от судейства, снова назначили на матч с Зенитом. И снова не засчитанный гол и пенальти. И тут берут после этого вью у Федуна.
Кто то спалился, на воре и шапка горит.


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Пороси, мне надоело заводить каждый раз новый аккаунт! Скажу так, как Вы ко мне так и я к Вам!
Так, что бан, за бан!
Регистрация: 6.03.2017
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