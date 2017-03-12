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Яя Туре: "Манчестер Сити" - главное испытание в карьере Гвардиолы
Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре считает, что победа в Лиге чемпионов у руля "горожан" станет для Хосепа Гвардиолы главным достижением в карьере.
"Думаю, это будет величайшим достижением Пепа. "Сити" — главное испытание в его карьере. Наша команда очень молода. У нас уже были хорошие игроки, но сейчас Гвардиола набирает молодых футболистов, и это сложно для него. Мы начинаем ощущать менталитет победителей, играем очень хорошо.
Когда показываем игру, как, например, в матче с "Монако", приближаемся к таким великим командам, как "Реал", "Барселона" и "Бавария". Сейчас мы не можем ни о чем мечтать, так как впереди еще ответный поединок с "Монако", — цитирует Туре goal.com.
"Думаю, это будет величайшим достижением Пепа. "Сити" — главное испытание в его карьере. Наша команда очень молода. У нас уже были хорошие игроки, но сейчас Гвардиола набирает молодых футболистов, и это сложно для него. Мы начинаем ощущать менталитет победителей, играем очень хорошо.
Когда показываем игру, как, например, в матче с "Монако", приближаемся к таким великим командам, как "Реал", "Барселона" и "Бавария". Сейчас мы не можем ни о чем мечтать, так как впереди еще ответный поединок с "Монако", — цитирует Туре goal.com.
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