Яя Туре: "Манчестер Сити" - главное испытание в карьере Гвардиолы

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре считает, что победа в Лиге чемпионов у руля "горожан" станет для Хосепа Гвардиолы главным достижением в карьере.



"Думаю, это будет величайшим достижением Пепа. "Сити" — главное испытание в его карьере. Наша команда очень молода. У нас уже были хорошие игроки, но сейчас Гвардиола набирает молодых футболистов, и это сложно для него. Мы начинаем ощущать менталитет победителей, играем очень хорошо.



Когда показываем игру, как, например, в матче с "Монако", приближаемся к таким великим командам, как "Реал", "Барселона" и "Бавария". Сейчас мы не можем ни о чем мечтать, так как впереди еще ответный поединок с "Монако", — цитирует Туре goal.com.