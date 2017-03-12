Войти Зарегистрироваться

Опрос:

"Барселона" объявила стартовый состав на матч с "Депортиво"

"Барселона" объявила стартовый состав на матч 27-го тура испанской Примеры с "Депортиво".

Стартовый состав "Барселоны": тер Штеген, С. Роберто, Пике, Маскерано, Альба, Бускетс, Д. Суарес, Туран, Гомеш, Л. Суарес, Месси.
Теги: Барселона Депортиво
Сегодня, 17:27
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.