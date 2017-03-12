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Тренер "Кайрата": Аршавин немного устал, поэтому начал матч на скамейке
Главный тренер алматинского "Кайрата" Кахабер Цхададзе поделился впечатлениями от матча чемпионата Казахстана с "Окжетпесом" (2:2).
35-летний Андрей Аршавин не попал в стартовый состав, но вышел на поле после перерыва и на 83-й минуте при счёте 1:1 вывел свою команду вперёд.
"В первую очередь нужно поблагодарить моих футболистов за то, что они сделали вдесятером. По ощущениям нас будто бы было 14-15 игроков на поле, их только 10, а всё получается наоборот. Парни молодцы, должны были забивать ещё больше, но, к сожалению, вратарь соперника "летал" сегодня.
Не пожалел ли о том, что Аршавин не вышел в старте? Нет-нет, ни в коем случае. У Шавы была небольшая усталость, это было запланированное действие. У нас есть такие игроки, которые могут друг друга заменить. Я вчера сказал Андрею, что это не говорит о том, что я кем-то недоволен. Нет, это было запланировано, и мы должны давать играть, они все нужные футболисты", — цитирует Цхададзе сайт "Кайрата".
35-летний Андрей Аршавин не попал в стартовый состав, но вышел на поле после перерыва и на 83-й минуте при счёте 1:1 вывел свою команду вперёд.
"В первую очередь нужно поблагодарить моих футболистов за то, что они сделали вдесятером. По ощущениям нас будто бы было 14-15 игроков на поле, их только 10, а всё получается наоборот. Парни молодцы, должны были забивать ещё больше, но, к сожалению, вратарь соперника "летал" сегодня.
Не пожалел ли о том, что Аршавин не вышел в старте? Нет-нет, ни в коем случае. У Шавы была небольшая усталость, это было запланированное действие. У нас есть такие игроки, которые могут друг друга заменить. Я вчера сказал Андрею, что это не говорит о том, что я кем-то недоволен. Нет, это было запланировано, и мы должны давать играть, они все нужные футболисты", — цитирует Цхададзе сайт "Кайрата".
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