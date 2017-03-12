Магомед Мусалов: "Анжи" играет в матче со "Спартаком" только на победу

Защитник "Анжи" Магомед Мусалов после первого тайма гостевого матча 19-го тура РФПЛ против "Спартака", который завершился со счётом 0:0, выразил мнение, что махачкалинская команда играет только на победу.



"Мы играем только на победу. Не важно, кто соперник – "Спартак" или кто-нибудь ещё. Открытая игра. Надо продолжать так и быть повнимательнее в обороне. Делаем много ошибок на своей половине", — сказал Мусалов в эфире телеканала "Наш футбол".