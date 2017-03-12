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Защитник "Атлетико" Савич сломал нос и будет играть в защитной маске

Защитник "Атлетико" Стефан Савич получил повреждение в выездном матче 27-го тура чемпионата Испании против "Гранады" (1:0), сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Черногорский футболист получил перелом носа в самой концовке встречи. Сообщается, что в связи с этой травмой в ближайшее время он будет играть и тренироваться в специальной защитной маске.
Теги: Атлетико
Сегодня, 18:17
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