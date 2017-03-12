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18:59
Андрей Червиченко: учитывая отрыв и состояние конкурентов, скорее всего, де-факто "Спартак" уже чемпион (12)
Андрей Червиченко: учитывая отрыв и состояние конкурентов, скорее всего, де-факто "Спартак" уже чемпион (12)
18:40
Победа имени Самеда (5)
Победа имени Самеда (5)
18:30
"Спартак" победил "Анжи" (111)
"Спартак" победил "Анжи" (111)
15:17
Анатолий Бышовец: поражение в Перми практически исключает «Зенит» из борьбы за чемпионство (22)
Анатолий Бышовец: поражение в Перми практически исключает «Зенит» из борьбы за чемпионство (22)
15:05
"Челси" интересуется Лингардом (1)
"Челси" интересуется Лингардом (1)
14:35
Чума Анене перейдет в "Кайрат" (6)
Чума Анене перейдет в "Кайрат" (6)
13:36
Пермская крепость. «Амкар» и судья Турбин не дали «Зениту» забить первый гостевой гол сезона на «Звезде» (13)
Пермская крепость. «Амкар» и судья Турбин не дали «Зениту» забить первый гостевой гол сезона на «Звезде» (13)
Защитник "Атлетико" Савич сломал нос и будет играть в защитной маске
Защитник "Атлетико" Стефан Савич получил повреждение в выездном матче 27-го тура чемпионата Испании против "Гранады" (1:0), сообщает пресс-служба мадридского клуба.
Черногорский футболист получил перелом носа в самой концовке встречи. Сообщается, что в связи с этой травмой в ближайшее время он будет играть и тренироваться в специальной защитной маске.
Черногорский футболист получил перелом носа в самой концовке встречи. Сообщается, что в связи с этой травмой в ближайшее время он будет играть и тренироваться в специальной защитной маске.
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