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Ивелин Попов: поражение "Зенита" и воодушевляло, и нервировало
Футболист «Спартака» Ивелин Попов поделился впечатлениями от победы над «Анжи» (1:0), отметил, что счёт мог быть и крупнее и признался, что команда следила за игрой «Зенита» в Перми, передаёт корреспондент Rusfootball.info
– Тяжело далась игра?
– Да. Мы хотели любой ценой выиграть, было небольшое напряжение.
– Наверное, предполагали, что «Анжи» встанет в оборону всей командой?
– Конечно. Думаю, у нас было довольно много моментов. Стандарты получались, в концовке могли забить второй и третий. 1:0 – это минимальный счёт, который мог быть.
– Как в целом оцените готовность команды перед матчем с «Локомотивом»?
– Думаю, физически команда подготовлена хорошо, все бегали, здорово себя чувствовали. Выиграли только 1:0, есть вопросы, но есть время, чтобы всё исправить.
– У команды многое не получалось в 1-м тайме, что в перерыве сказал тренер?
– Ну тренер нам сказал... Это секрет. Видно, что он что-то сказал. Во 2-м тайме лучше начало получаться, я думаю, так и должно быть.
– Самедов забил 1-й гол после возвращения в «Спартак», как-то поздравляли? Ценное приобретение?
– Конечно, сказали ему: «Спасибо, выручил команду, так продолжать!». Да, приобретение ценное, забил победный гол, сделал отрыв 8 очков.
– После игры собрались в центральном круге, обнялись, что говорили?
– Мы обычно после каждой игры так собираемся, тренер или капитан говорит несколько слов, о которых я не могу сказать. После этого двигаемся дальше.
– Что можешь сказать о поддержке болельщиков? Показалось, что они соскучились.
– Конечно, соскучились. Очень хорошо было. Поддержка трибун очень помогла.
– Как в команде обсуждалось поражение «Зенита»? Следили ли за соперниками?
– Старались не обсуждать, но это нельзя не обсуждать, когда это один из главных претендентов на титул. Посмотрели, они играли за 3 часа до нас.
– Вас это больше воодушевило или нервировало?
– И то, и другое.
– Вы сегодня играли в центре, Промес и Самедов постоянно менялись местами. Насколько тяжело было взаимодействовать с партнёрами?
– Да вообще тяжело было. Всегда тяжело против команды, которая садится в оборону и не даёт пространства.
– Был ли разбор по горячим следам, указал ли Каррера на какие-то ошибки?
– Завтра у нас сбор, тренер нам расскажет обо всех ошибках.
– Тяжело далась игра?
– Да. Мы хотели любой ценой выиграть, было небольшое напряжение.
– Наверное, предполагали, что «Анжи» встанет в оборону всей командой?
– Конечно. Думаю, у нас было довольно много моментов. Стандарты получались, в концовке могли забить второй и третий. 1:0 – это минимальный счёт, который мог быть.
– Как в целом оцените готовность команды перед матчем с «Локомотивом»?
– Думаю, физически команда подготовлена хорошо, все бегали, здорово себя чувствовали. Выиграли только 1:0, есть вопросы, но есть время, чтобы всё исправить.
– У команды многое не получалось в 1-м тайме, что в перерыве сказал тренер?
– Ну тренер нам сказал... Это секрет. Видно, что он что-то сказал. Во 2-м тайме лучше начало получаться, я думаю, так и должно быть.
– Самедов забил 1-й гол после возвращения в «Спартак», как-то поздравляли? Ценное приобретение?
– Конечно, сказали ему: «Спасибо, выручил команду, так продолжать!». Да, приобретение ценное, забил победный гол, сделал отрыв 8 очков.
– После игры собрались в центральном круге, обнялись, что говорили?
– Мы обычно после каждой игры так собираемся, тренер или капитан говорит несколько слов, о которых я не могу сказать. После этого двигаемся дальше.
– Что можешь сказать о поддержке болельщиков? Показалось, что они соскучились.
– Конечно, соскучились. Очень хорошо было. Поддержка трибун очень помогла.
– Как в команде обсуждалось поражение «Зенита»? Следили ли за соперниками?
– Старались не обсуждать, но это нельзя не обсуждать, когда это один из главных претендентов на титул. Посмотрели, они играли за 3 часа до нас.
– Вас это больше воодушевило или нервировало?
– И то, и другое.
– Вы сегодня играли в центре, Промес и Самедов постоянно менялись местами. Насколько тяжело было взаимодействовать с партнёрами?
– Да вообще тяжело было. Всегда тяжело против команды, которая садится в оборону и не даёт пространства.
– Был ли разбор по горячим следам, указал ли Каррера на какие-то ошибки?
– Завтра у нас сбор, тренер нам расскажет обо всех ошибках.
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