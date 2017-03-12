Ивелин Попов: поражение "Зенита" и воодушевляло, и нервировало

Футболист «Спартака» Ивелин Попов поделился впечатлениями от победы над «Анжи» (1:0), отметил, что счёт мог быть и крупнее и признался, что команда следила за игрой «Зенита» в Перми, передаёт корреспондент– Да. Мы хотели любой ценой выиграть, было небольшое напряжение.– Конечно. Думаю, у нас было довольно много моментов. Стандарты получались, в концовке могли забить второй и третий. 1:0 – это минимальный счёт, который мог быть.– Думаю, физически команда подготовлена хорошо, все бегали, здорово себя чувствовали. Выиграли только 1:0, есть вопросы, но есть время, чтобы всё исправить.– Ну тренер нам сказал... Это секрет. Видно, что он что-то сказал. Во 2-м тайме лучше начало получаться, я думаю, так и должно быть.– Конечно, сказали ему: «Спасибо, выручил команду, так продолжать!». Да, приобретение ценное, забил победный гол, сделал отрыв 8 очков.– Мы обычно после каждой игры так собираемся, тренер или капитан говорит несколько слов, о которых я не могу сказать. После этого двигаемся дальше.– Конечно, соскучились. Очень хорошо было. Поддержка трибун очень помогла.– Старались не обсуждать, но это нельзя не обсуждать, когда это один из главных претендентов на титул. Посмотрели, они играли за 3 часа до нас.– И то, и другое.– Да вообще тяжело было. Всегда тяжело против команды, которая садится в оборону и не даёт пространства.– Завтра у нас сбор, тренер нам расскажет обо всех ошибках.