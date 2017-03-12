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Ивелин Попов: поражение "Зенита" и воодушевляло, и нервировало

Ивелин Попов: поражение "Зенита" и воодушевляло, и нервировалоФутболист «Спартака» Ивелин Попов поделился впечатлениями от победы над «Анжи» (1:0), отметил, что счёт мог быть и крупнее и признался, что команда следила за игрой «Зенита» в Перми, передаёт корреспондент Rusfootball.info

– Тяжело далась игра?

– Да. Мы хотели любой ценой выиграть, было небольшое напряжение.

– Наверное, предполагали, что «Анжи» встанет в оборону всей командой?

– Конечно. Думаю, у нас было довольно много моментов. Стандарты получались, в концовке могли забить второй и третий. 1:0 – это минимальный счёт, который мог быть.

– Как в целом оцените готовность команды перед матчем с «Локомотивом»?

– Думаю, физически команда подготовлена хорошо, все бегали, здорово себя чувствовали. Выиграли только 1:0, есть вопросы, но есть время, чтобы всё исправить.

– У команды многое не получалось в 1-м тайме, что в перерыве сказал тренер?

– Ну тренер нам сказал... Это секрет. Видно, что он что-то сказал. Во 2-м тайме лучше начало получаться, я думаю, так и должно быть.

– Самедов забил 1-й гол после возвращения в «Спартак», как-то поздравляли? Ценное приобретение?

– Конечно, сказали ему: «Спасибо, выручил команду, так продолжать!». Да, приобретение ценное, забил победный гол, сделал отрыв 8 очков.

– После игры собрались в центральном круге, обнялись, что говорили?

– Мы обычно после каждой игры так собираемся, тренер или капитан говорит несколько слов, о которых я не могу сказать. После этого двигаемся дальше.

– Что можешь сказать о поддержке болельщиков? Показалось, что они соскучились.

– Конечно, соскучились. Очень хорошо было. Поддержка трибун очень помогла.

– Как в команде обсуждалось поражение «Зенита»? Следили ли за соперниками?

– Старались не обсуждать, но это нельзя не обсуждать, когда это один из главных претендентов на титул. Посмотрели, они играли за 3 часа до нас.

– Вас это больше воодушевило или нервировало?

– И то, и другое.

– Вы сегодня играли в центре, Промес и Самедов постоянно менялись местами. Насколько тяжело было взаимодействовать с партнёрами?

– Да вообще тяжело было. Всегда тяжело против команды, которая садится в оборону и не даёт пространства.

– Был ли разбор по горячим следам, указал ли Каррера на какие-то ошибки?

– Завтра у нас сбор, тренер нам расскажет обо всех ошибках.
Теги: Попов Зенит Спартак Анжи
Сегодня, 19:44
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(6)
№4 Написал: OgreGate (Сегодня, 20:04) #
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  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
пОпов - уйди, бога ради! Пока не убили.


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:01) #
  • -7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Сиди на лавке и спокойнее будет всем.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 19:56) #
  • -5
  •  (5)

худший
Регистрация: 29.03.2013
№1 Написал: кандид (Сегодня, 19:46) #
  • -7
  •  (7)

Попов- худший в составе.
Регистрация: 29.09.2016
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