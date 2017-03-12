Анзор Кавазашвили стал председателем совета директоров "Анжи"

Известный советский футболист, дважды лучший вратарь СССР Анзор Кавазашвили стал председателем совета директоров "Анжи". Об этом он сам сообщил корреспонденту Rusfootball.info во время интервью после игры махачкалинцев против "Спартака" (0:1).