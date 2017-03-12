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Анзор Кавазашвили стал председателем совета директоров "Анжи"

Известный советский футболист, дважды лучший вратарь СССР Анзор Кавазашвили стал председателем совета директоров "Анжи". Об этом он сам сообщил корреспонденту Rusfootball.info во время интервью после игры махачкалинцев против "Спартака" (0:1).
Теги: Кавазашвили Анжи
Сегодня, 19:48
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(1)
№2 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 21:21) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Игорь Казьмин
Вообще не понятно , что этот дедушка может посоветовать современным футболистам и управляющим людям в футболе ....тем более в Дагестане.

smile Да какие там советы? Он будет просто говорящей головой как Симонян в РФС.
Регистрация: 20.02.2013
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 20:02) #
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online

Вообще не понятно , что этот дедушка может посоветовать современным футболистам и управляющим людям в футболе ....тем более в Дагестане.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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