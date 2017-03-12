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Виталий Мутко: Луческу недоволен московскими судьями? Мы убрали прописку, делаем арбитров профессионалами (4)
Виталий Мутко: Луческу недоволен московскими судьями? Мы убрали прописку, делаем арбитров профессионалами (4)
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Валерий Рейнгольд: если "Спартак" продолжит тайм играть, а тайм - пешком ходить, чемпионом не станет (17)
Валерий Рейнгольд: если "Спартак" продолжит тайм играть, а тайм - пешком ходить, чемпионом не станет (17)
20:29
Анзор Кавазашвили: "Спартак" должен благодарить Бога, что не пропустил от "Анжи" пару мячей (22)
Анзор Кавазашвили: "Спартак" должен благодарить Бога, что не пропустил от "Анжи" пару мячей (22)
18:59
Андрей Червиченко: учитывая отрыв и состояние конкурентов, скорее всего, де-факто "Спартак" уже чемпион (14)
Андрей Червиченко: учитывая отрыв и состояние конкурентов, скорее всего, де-факто "Спартак" уже чемпион (14)
18:40
Победа имени Самеда (8)
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"Спартак" победил "Анжи" (150)
"Спартак" победил "Анжи" (150)
15:17
Анатолий Бышовец: поражение в Перми практически исключает «Зенит» из борьбы за чемпионство (22)
Анатолий Бышовец: поражение в Перми практически исключает «Зенит» из борьбы за чемпионство (22)
15:05
"Челси" интересуется Лингардом (1)
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Пермская крепость. «Амкар» и судья Турбин не дали «Зениту» забить первый гостевой гол сезона на «Звезде» (14)
Пермская крепость. «Амкар» и судья Турбин не дали «Зениту» забить первый гостевой гол сезона на «Звезде» (14)
Анзор Кавазашвили стал председателем совета директоров "Анжи"
Известный советский футболист, дважды лучший вратарь СССР Анзор Кавазашвили стал председателем совета директоров "Анжи". Об этом он сам сообщил корреспонденту Rusfootball.info во время интервью после игры махачкалинцев против "Спартака" (0:1).
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