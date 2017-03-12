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Фернандо: нас абсолютно не интересует, что происходит с "Зенитом" и ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Фернандо после победы над «Анжи» (1:0) объяснил, в чём команда прибавила после перерыва и заявил, что его не интересует, как играют конкуренты.

– Мы начали игру не лучшим образом. Но во 2-м тайме поняли, что нужно делать, чтобы победить, начали играть лучше. Мы изначально знали, что это будет сложный матч. Это команда, которая хорошо обороняется, но победили.

– Почему были проблемы в 1-м тайме, откуда такая неточность в передачах?

– «Анжи» хорошо закрывался, мы порой торопились. Во 2-м тайме мы играли спокойнее, чувствовали себя комфортнее. Мы нашли больше свободных зон для создания моментов.

– Повлиял ли на «Спартак» результат матча «Зенита»?

– Нам абсолютно всё равно, что происходит с «Зенитом» и ЦСКА. Мы должны делать наше дело. Если мы играем плохо, то нас мало интересует, как играют остальные. Мы должны выполнять нашу задачу и всё.

– До стартового свистка вы знали результат «Зенита», смотрели матч?

– Да, я видел, но не потому, что меня интересовал «Зенит», а потому, что я люблю смотреть футбол, – передаёт слова Фернандо Rusfootball.info
Теги: Фернандо Спартак Зенит Анжи
Сегодня, 19:57
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7
(10)
№7 Написал: werty1001 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:13) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Великие победители Анжи раздухарились, посмотрим как Зеня вас оприходует в очной встрече, тут слиться не удасться, не еврокубки.

Да, я видел, но не потому, что меня интересовал «Зенит», а потому, что я люблю смотреть футбол

Валероверим!
Регистрация: 7.06.2007
№6 Написал: nami-sv (Сегодня, 21:08) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Халк ушёл,Витцель ушёл-плаксы остались.
Регистрация: 9.08.2015
№5 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 20:56) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
а зачем на говно обращать внимание??
особенно ленинградское-эти истерички сами себя в говне утопят))


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№4 Написал: _бояра_ (Сегодня, 20:42) #
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Цитата: OgreGate
Мы - Спартак! Они... Оно. Мы на разных ступенях развития, судя по их голожопям болельщикам - даже не умственного. а эволюционного.
ПиСи: бутылочку не оставлю, езжайте в Питер, всю Белокаменную уже своими пакетами завоняли!
PPS:Извините, ушастые, вас не упомянул. Но вам-то все равно, вы сейчас уже спите стоя, в своих любимых стойлах stuck_out_tongue_winking_eye


чего скромничать-то: Мы - Спартак! Они - гавно!
Регистрация: 10.02.2017
№3 Написал: OgreGate (Сегодня, 20:07) #
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мы - Спартак! Они... Оно. Мы на разных ступенях развития, судя по их голожопям болельщикам - даже не умственного. а эволюционного.
ПиСи: бутылочку не оставлю, езжайте в Питер, всю Белокаменную уже своими пакетами завоняли!
PPS:Извините, ушастые, вас не упомянул. Но вам-то все равно, вы сейчас уже спите стоя, в своих любимых стойлах stuck_out_tongue_winking_eye


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№2 Написал: Nik1975 (Сегодня, 20:05) #
  • +7
  •  (13)
online

Правильно Фернандо ,смотри футбол дальше пусть это меньшинство захлебнется в своем дерьме
Регистрация: 8.03.2017
№1 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 20:03) #
  • +2
  •  (8)

правильно ребятки нечего на такое пор но смотреть
Регистрация: 6.02.2017
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