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Фернандо: нас абсолютно не интересует, что происходит с "Зенитом" и ЦСКА
Полузащитник «Спартака» Фернандо после победы над «Анжи» (1:0) объяснил, в чём команда прибавила после перерыва и заявил, что его не интересует, как играют конкуренты.
– Мы начали игру не лучшим образом. Но во 2-м тайме поняли, что нужно делать, чтобы победить, начали играть лучше. Мы изначально знали, что это будет сложный матч. Это команда, которая хорошо обороняется, но победили.
– Почему были проблемы в 1-м тайме, откуда такая неточность в передачах?
– «Анжи» хорошо закрывался, мы порой торопились. Во 2-м тайме мы играли спокойнее, чувствовали себя комфортнее. Мы нашли больше свободных зон для создания моментов.
– Повлиял ли на «Спартак» результат матча «Зенита»?
– Нам абсолютно всё равно, что происходит с «Зенитом» и ЦСКА. Мы должны делать наше дело. Если мы играем плохо, то нас мало интересует, как играют остальные. Мы должны выполнять нашу задачу и всё.
– До стартового свистка вы знали результат «Зенита», смотрели матч?
– Да, я видел, но не потому, что меня интересовал «Зенит», а потому, что я люблю смотреть футбол, – передаёт слова Фернандо Rusfootball.info
– Мы начали игру не лучшим образом. Но во 2-м тайме поняли, что нужно делать, чтобы победить, начали играть лучше. Мы изначально знали, что это будет сложный матч. Это команда, которая хорошо обороняется, но победили.
– Почему были проблемы в 1-м тайме, откуда такая неточность в передачах?
– «Анжи» хорошо закрывался, мы порой торопились. Во 2-м тайме мы играли спокойнее, чувствовали себя комфортнее. Мы нашли больше свободных зон для создания моментов.
– Повлиял ли на «Спартак» результат матча «Зенита»?
– Нам абсолютно всё равно, что происходит с «Зенитом» и ЦСКА. Мы должны делать наше дело. Если мы играем плохо, то нас мало интересует, как играют остальные. Мы должны выполнять нашу задачу и всё.
– До стартового свистка вы знали результат «Зенита», смотрели матч?
– Да, я видел, но не потому, что меня интересовал «Зенит», а потому, что я люблю смотреть футбол, – передаёт слова Фернандо Rusfootball.info
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