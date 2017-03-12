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Анзор Кавазашвили: "Спартак" должен благодарить Бога, что не пропустил от "Анжи" пару мячей

Анзор Кавазашвили: "Спартак" должен благодарить Бога, что не пропустил от "Анжи" пару мячейБывший футболист «Спартака», дважды лучший вратарь СССР, ныне начавший работу на посту председателя совета директоров «Анжи» Анзор Кавазашвили в эксклюзивном интервью Rusfootball.info поделился своим мнением о сегодняшних матчах РФПЛ и рассказал о проблемах махачкалинского клуба.

– Я считаю, что «Спартак» сегодня должен благодарить Бога, что не пропустил от «Анжи» пару мячей, особенно в 1-м тайме. У «Анжи» сегодня нет классного нападающего, поэтому линия атаки почти отсутствует. «Спартак» использовал единственную возможность. Главное результат. «Спартак» выиграл матч, который должен был в лучшем случае сыграть вничью.

Сегодня я был в новом амплуа – в ранге председателя совета директоров ФК «Анжи». Поэтому у меня сердце разрывалось. Для меня, как спартаковца, лучшим результатом была бы ничья, но получилось так.

Мы редко забегали в ложу и смотрели игру «Амкар» – «Зенит». Конечно, в такую погоду играть сибирякам легче, чем изнеженным легионерам «Зенита», которые готовы играть в тёплую погоду и доставлять людям удовольствие. Но в мороз и холод они не могут этого делать. Не скажу, что игра была проигрышной, но «Зенит» даже с приходом знаменитого тренера не может пока наладить свою игру. Имея такие финансовые возможности, политическую поддержку, команда не может найти себя. Сомневаюсь, что они в этом году будут претендовать на чемпионство.

– В чем главная причина неудач «Зенита»?

– Думаю, в несыгранности команды. Чтобы собрать коллектив единомышленников, надо проводить очень многогранную работу. Можно собрать хороших футболистов из разных стран, но они могут друг друга не понимать. Каждый из них является индивидуальностью, классным футболистом. Это как симфонический оркестр, когда люди друг друга чувствуют.

– С другой стороны, они играют таким составом с Луческу достаточно давно. Сколько тогда нужно времени, чтобы начать понимать?

– Поэтому оценку мы можем давать только визуально. Почему футболист так сыграл – причину мы знать не можем, мы не знаем ситуацию изнутри, доступ в клуб всем закрыт. Раньше у нас была единая система контроля в СССР, единое научное обеспечение, то группы учёных выезжали и проверяли состояние футболистов. Сейчас футболистов отправляют лечиться в Германию, Израиль, проверяет футболистов узкий круг своих специалистов. Поэтому я не могу дать оценку состояния команды.

– Повлияло ли поражение «Зенита» на игру «Спартака»?

– Начало чемпионата не вселило уверенности, что наши клубы готовы к возобновлению чемпионата. Может, перерыв сказался не лучшим образом. Сегодня мне стало немного грустно, потому что «Спартак» мог по первому тайму проиграть. Футболисты вели себя фривольно. Гол во 2-м тайме – ошибка защитников «Анжи», позволивших удачно исполнить удар.

Команда не может каждую игру хорошо играть, бывают спады. Но когда в команде есть лидер, который может повести за собой и изменить стиль игры – это здорово. Сегодня Глушакова не было, и играла команда непонятным образом. Если бы у «Анжи» был достаточно сильный нападающий, то они обыграли бы «Спартак» в 1-м тайме, могли усилить игру во 2-м.

– «Анжи», несмотря на серьёзные изменения зимой, неплохо смотрится...

– Согласен, но без результативного удара по воротам команда не сможет долго держать оборону.

– Что можно сделать в сложившейся ситуации, когда трансферное окно закрыто?

– Новое руководство пришло всего 2 месяца назад, я приглашён всего лишь 2-й день. Поэтому хочу, чтобы мы смогли определить стратегию комплектования команды. Правильно повести линию исправления ошибок. Команда сыграла 3 игры – все проиграла, но всё с минимальным счётом. Это говорит о том, что команда не может играть результативно, пока не появится футболист, который поведёт за собой. Пока я лидера в команде не вижу.

– Быть может, какие-то внутренние резервы проявятся?

– В дагестанском футболе очень много молодых талантов. Я думаю, что со временем клуб сможе обеспечить себя достаточно серьёзными резервами, но для этого нужно время. Мы не можем постоянно приглашать Карлоса, Это’О, бесконечно надеяться на огромные финансовые вливания. Хорошо, когда есть деньги, но когда всё построено только на деньгах, это имеет обратный эффект. Своих резервов уже нет.

А мы сегодня думаем не только о чемпионате России, нам нужно давать для сборной России футболистов. В сборной у нас нет классных футболистов. Представьте, какая беда для огромной страны. Это о многом говорит.
Теги: Кавазашвили Спартак Анжи Зенит
Сегодня, 20:29
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22
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№22 Написал: eleghant г.Иваново (Сегодня, 21:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Смотрящий
Анжи должен благодарить Крицюка, что не получил четыре минимум))


Да, если вспомнить потрясающе неточные удары спартаковцев из убойных позиций... Сколько их было - море! Штук 9, как вчера, вполне мог Анжи заполучить. Так кто кого должен благодарить? Наверное, никто никого. Это футбол, и счёт на табло - и нечего ныть. А Анзору пора мужиком становиться - то ли ещё будет...
А у вратаря анжуйского, кажется, пока другая фамилия, а?
Регистрация: 18.03.2007
№21 Написал: papapa (Сегодня, 21:17) #
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online

Цитата: ачуда
Анжи должен благодарить аллаха

А енто что за дятел из Кремля ?
Рулит судьями?
Регистрация: 2.02.2017
№20 Написал: ачуда (Сегодня, 21:13) #
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online

Анжи должен благодарить аллаха что проиграл по минимуму.
Регистрация: 1.02.2017
№19 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:07) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Об Анжи думай


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№18 Написал: _бояра_ (Сегодня, 21:06) #
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Цитата: ryzpm999
«Спартак» использовал единственную возможность. Главное результат. «Спартак» выиграл матч, который должен был в лучшем случае сыграть вничью.." (с)

Не оправдывая игру в первом тайме, хочется спросить у этого ветерана - Ж.пой что ли смотрел?



Есть ещё один спартаковский ветеран. Ловчевым звать, вечно обиженный на кб за то, что так и не дали ему Спартаком порулить - такому выдающемуся специалисту.
Регистрация: 10.02.2017
№17 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 21:05) #
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Кавазашвили, как мне думается, даже матч не смотрел, а впечатления от него почерпнул по послематчевым высказываниям "горячих дагестанских парней", которые сводились к одному "а, вот, МЫ бы ИХ". laughing
Регистрация: 6.08.2008
№16 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 20:59) #
  • +1
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Смотрящий
Юрченко, конечно!

О тож. smirk
Игра понравилась, но Онжы в атаке пока нулевые, но в первые пол-часа могли забить голешник, потом правда совсем забыли об атаке.
Счет 2-0 или 3-1 был бы логичнее.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№15 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 20:56) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
А сколько раз Анжи бил по воротам Спартака?
Регистрация: 14.04.2008
№14 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 20:50) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Игорь Владимирович
Цитата: Смотрящий
Анжи должен благодарить Крицюка, что не получил четыре минимум))

Юрченко.
А со смыслом полностью согласен. Вратарь спасал.

Заклинило! smile

Цитата: Lokoflesh
Цитата: Смотрящий
Анжи должен благодарить Крицюка,

А его пока благодарить не за что.


Юрченко, конечно!


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№13 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 20:45) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Анзорка на новом посту один день, а уже подванивать начал, тоже мне спартаковец, такой же как Дзюбка


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№12 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 20:44) #
  • +3
  •  (9)

ТЫ ЧЕ НЕСЕШЬ каких 2 гола ты где был в сортире или на стадионе

еще что то про бога там несут

подхалимы вы все чинуши
Регистрация: 6.02.2017
№11 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 20:41) #
  • -11
  •  (15)
online

Сегодня Ребров побил свой же рекорд по лыбзанию штанг.
Регистрация: 15.05.2015
№10 Написал: golden Axe (Сегодня, 20:39) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
выскочка Григорян спецом поставил такой автобус,Анжи приехал играть в регби,но не в футбол,а когда Спартак повел,Анжи не знал что делать с мячом потому что все было заточено изначально на блевантин и длинные закидушки за спину защитникам Спартака,посмотрим как Анжи будет играть с зенитом и цска,я думаю рогатку еще до игры раздвинут
Регистрация: 1.02.2017
№9 Написал: vikkor Tambov (Сегодня, 20:38) #
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как запел! Едва должность получил, а уже начал бабки отрабатывать! Как быстро бабло превращает нормального мужика в дерьмо!


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За Спартак с 1961 года
Регистрация: 6.04.2010
№8 Написал: ryzpm999 Сибирь (Сегодня, 20:38) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
«Спартак» использовал единственную возможность. Главное результат. «Спартак» выиграл матч, который должен был в лучшем случае сыграть вничью.." (с)

Не оправдывая игру в первом тайме, хочется спросить у этого ветерана - Ж.пой что ли смотрел?
Регистрация: 29.08.2010
№7 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 20:38) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Смотрящий
Анжи должен благодарить Крицюка, что не получил четыре минимум))

Юрченко.
А со смыслом полностью согласен. Вратарь спасал.


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№6 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 20:37) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кавазашвили
Для меня, как спартаковца, лучшим результатом была бы ничья

МДА...
Регистрация: 11.06.2016
№5 Написал: oksva Спб (Сегодня, 20:37) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да , мы всех благодарим - игроков Анжи , судейский корпус , плохое поле и магнитные бури , прошедшее 8 марта и слякоть во дворе . Если бы не эти катаклизмы - Спартак просрал бы однозначно !


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№4 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 20:34) #
  • 0
  •  (6)
online

Благодари бога новый председатель совета директоров Анжи ....как ты попал туда вопрос ,что бы Анжи не вылетело в ФНЛ, ГДЕ ТЫ ТАМ ВЕЧНЫЕ СКЛОКИ.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 20:34) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Смотрящий
Анжи должен благодарить Крицюка,

А его пока благодарить не за что.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 20:33) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Начал отрабатывать бабло, шершавый языком.
А с чего благодарить, еслионжы дно? И вялая игра Спартака связанна, не с Анжи, а чисто внутренними проблемами?


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 20:32) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Анжи должен благодарить Крицюка, что не получил четыре минимум))


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
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