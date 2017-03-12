Анзор Кавазашвили: "Спартак" должен благодарить Бога, что не пропустил от "Анжи" пару мячей

Бывший футболист «Спартака», дважды лучший вратарь СССР, ныне начавший работу на посту председателя совета директоров «Анжи» Анзор Кавазашвили в эксклюзивном интервьюподелился своим мнением о сегодняшних матчах РФПЛ и рассказал о проблемах махачкалинского клуба.– Я считаю, что «Спартак» сегодня должен благодарить Бога, что не пропустил от «Анжи» пару мячей, особенно в 1-м тайме. У «Анжи» сегодня нет классного нападающего, поэтому линия атаки почти отсутствует. «Спартак» использовал единственную возможность. Главное результат. «Спартак» выиграл матч, который должен был в лучшем случае сыграть вничью.Сегодня я был в новом амплуа – в ранге председателя совета директоров ФК «Анжи». Поэтому у меня сердце разрывалось. Для меня, как спартаковца, лучшим результатом была бы ничья, но получилось так.Мы редко забегали в ложу и смотрели игру «Амкар» – «Зенит». Конечно, в такую погоду играть сибирякам легче, чем изнеженным легионерам «Зенита», которые готовы играть в тёплую погоду и доставлять людям удовольствие. Но в мороз и холод они не могут этого делать. Не скажу, что игра была проигрышной, но «Зенит» даже с приходом знаменитого тренера не может пока наладить свою игру. Имея такие финансовые возможности, политическую поддержку, команда не может найти себя. Сомневаюсь, что они в этом году будут претендовать на чемпионство.– Думаю, в несыгранности команды. Чтобы собрать коллектив единомышленников, надо проводить очень многогранную работу. Можно собрать хороших футболистов из разных стран, но они могут друг друга не понимать. Каждый из них является индивидуальностью, классным футболистом. Это как симфонический оркестр, когда люди друг друга чувствуют.– Поэтому оценку мы можем давать только визуально. Почему футболист так сыграл – причину мы знать не можем, мы не знаем ситуацию изнутри, доступ в клуб всем закрыт. Раньше у нас была единая система контроля в СССР, единое научное обеспечение, то группы учёных выезжали и проверяли состояние футболистов. Сейчас футболистов отправляют лечиться в Германию, Израиль, проверяет футболистов узкий круг своих специалистов. Поэтому я не могу дать оценку состояния команды.– Начало чемпионата не вселило уверенности, что наши клубы готовы к возобновлению чемпионата. Может, перерыв сказался не лучшим образом. Сегодня мне стало немного грустно, потому что «Спартак» мог по первому тайму проиграть. Футболисты вели себя фривольно. Гол во 2-м тайме – ошибка защитников «Анжи», позволивших удачно исполнить удар.Команда не может каждую игру хорошо играть, бывают спады. Но когда в команде есть лидер, который может повести за собой и изменить стиль игры – это здорово. Сегодня Глушакова не было, и играла команда непонятным образом. Если бы у «Анжи» был достаточно сильный нападающий, то они обыграли бы «Спартак» в 1-м тайме, могли усилить игру во 2-м.– Согласен, но без результативного удара по воротам команда не сможет долго держать оборону.– Новое руководство пришло всего 2 месяца назад, я приглашён всего лишь 2-й день. Поэтому хочу, чтобы мы смогли определить стратегию комплектования команды. Правильно повести линию исправления ошибок. Команда сыграла 3 игры – все проиграла, но всё с минимальным счётом. Это говорит о том, что команда не может играть результативно, пока не появится футболист, который поведёт за собой. Пока я лидера в команде не вижу.– В дагестанском футболе очень много молодых талантов. Я думаю, что со временем клуб сможе обеспечить себя достаточно серьёзными резервами, но для этого нужно время. Мы не можем постоянно приглашать Карлоса, Это’О, бесконечно надеяться на огромные финансовые вливания. Хорошо, когда есть деньги, но когда всё построено только на деньгах, это имеет обратный эффект. Своих резервов уже нет.А мы сегодня думаем не только о чемпионате России, нам нужно давать для сборной России футболистов. В сборной у нас нет классных футболистов. Представьте, какая беда для огромной страны. Это о многом говорит.