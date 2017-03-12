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"Спартак" - "Анжи": фотоотчет матча

В матче 19-го тура чемпионата России "Спартак" на своем стадионе принимал "Анжи". Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых. Предлагаем Вашему вниманию фотоотчет матча.































Rusfootball.info
Теги: Спартак Анжи Фото
Сегодня, 21:45
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