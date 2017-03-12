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Мирча Луческу: перед матчем я предупреждал руководство клуба, что будут судейские проблемы
Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу прокомментировал скандальное судейство матча своей команды в Перми.
"Мы встречались с руководством клуба на этой неделе, и я обратил внимание на то, что будут проблемы по судейству в Перми. После ЦСКА, оказывается, был анализ судейства. И чуть ли не нашли, что судейство было в пользу "Зенита", это высказывание Гинера. Всё это началось после игры со "Спартаком", после большого шума, нас начали судить совсем по-другому. Можно вспомнить игры с "Тереком", "Анжи", где в нашу пользу не дали пенальти, а в ответной атаке нам забили. Это гол из "вне игры" с "Краснодаром", в Ростове произошло то же самое.
Эта череда моментов повторялась во многих играх, и мы теряли очки в этих играх из-за судейства. Я это прочувствовал и обратил внимание руководства, что судьи, возможно, будут позволять сопернику гораздо больше. Будет позволено играть очень жёстко, намного жёстче, чем в игре с ЦСКА. Мои переживания были не напрасны, потому что не засчитали наш чистый гол, который мог полностью поменять игру, вынудить соперника раскрываться. Плюс пенальти на Дзюбе, который он должен был назначать. Два решения, которые привели к тому, что сегодня произошло.
Я никогда просто так не критикую судей. Все мои претензии аргументированы, я нахожу те моменты, которые на самом деле были. Я не сужу в целом, что нас продавливают. Мы почти всегда вынуждаем соперника обороняться около своей площадки. Естественно, появляются штрафные удары, свободные, пенальти. Поэтому хочется, чтобы нам просто давали то, что явно. Ничего большего не нужно", - заявил Луческу в эфире программы "После Футбола" на "Матч-ТВ".
"Мы встречались с руководством клуба на этой неделе, и я обратил внимание на то, что будут проблемы по судейству в Перми. После ЦСКА, оказывается, был анализ судейства. И чуть ли не нашли, что судейство было в пользу "Зенита", это высказывание Гинера. Всё это началось после игры со "Спартаком", после большого шума, нас начали судить совсем по-другому. Можно вспомнить игры с "Тереком", "Анжи", где в нашу пользу не дали пенальти, а в ответной атаке нам забили. Это гол из "вне игры" с "Краснодаром", в Ростове произошло то же самое.
Эта череда моментов повторялась во многих играх, и мы теряли очки в этих играх из-за судейства. Я это прочувствовал и обратил внимание руководства, что судьи, возможно, будут позволять сопернику гораздо больше. Будет позволено играть очень жёстко, намного жёстче, чем в игре с ЦСКА. Мои переживания были не напрасны, потому что не засчитали наш чистый гол, который мог полностью поменять игру, вынудить соперника раскрываться. Плюс пенальти на Дзюбе, который он должен был назначать. Два решения, которые привели к тому, что сегодня произошло.
Я никогда просто так не критикую судей. Все мои претензии аргументированы, я нахожу те моменты, которые на самом деле были. Я не сужу в целом, что нас продавливают. Мы почти всегда вынуждаем соперника обороняться около своей площадки. Естественно, появляются штрафные удары, свободные, пенальти. Поэтому хочется, чтобы нам просто давали то, что явно. Ничего большего не нужно", - заявил Луческу в эфире программы "После Футбола" на "Матч-ТВ".
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