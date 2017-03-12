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Мирча Луческу: перед матчем я предупреждал руководство клуба, что будут судейские проблемы

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу прокомментировал скандальное судейство матча своей команды в Перми.

"Мы встречались с руководством клуба на этой неделе, и я обратил внимание на то, что будут проблемы по судейству в Перми. После ЦСКА, оказывается, был анализ судейства. И чуть ли не нашли, что судейство было в пользу "Зенита", это высказывание Гинера. Всё это началось после игры со "Спартаком", после большого шума, нас начали судить совсем по-другому. Можно вспомнить игры с "Тереком", "Анжи", где в нашу пользу не дали пенальти, а в ответной атаке нам забили. Это гол из "вне игры" с "Краснодаром", в Ростове произошло то же самое.

Эта череда моментов повторялась во многих играх, и мы теряли очки в этих играх из-за судейства. Я это прочувствовал и обратил внимание руководства, что судьи, возможно, будут позволять сопернику гораздо больше. Будет позволено играть очень жёстко, намного жёстче, чем в игре с ЦСКА. Мои переживания были не напрасны, потому что не засчитали наш чистый гол, который мог полностью поменять игру, вынудить соперника раскрываться. Плюс пенальти на Дзюбе, который он должен был назначать. Два решения, которые привели к тому, что сегодня произошло.

Я никогда просто так не критикую судей. Все мои претензии аргументированы, я нахожу те моменты, которые на самом деле были. Я не сужу в целом, что нас продавливают. Мы почти всегда вынуждаем соперника обороняться около своей площадки. Естественно, появляются штрафные удары, свободные, пенальти. Поэтому хочется, чтобы нам просто давали то, что явно. Ничего большего не нужно", - заявил Луческу в эфире программы "После Футбола" на "Матч-ТВ".
Теги: Луческу Зенит Амкар ЦСКА
Сегодня, 22:20
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№35 Написал: Nik1975 (Сегодня, 23:20) #
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online

Цитата: freddyk
Цитата: Lokoflesh
Играть нужно, искать петербуржский характер наконец, а не падать, как Шатов и Дзюба в штрафной при каждом удобном случае.


А кто должен искать питерский характер? Цыганский тренер с бразильскими игроками? Ни одного воспитанника своего в команде, чем славился раньше Зенит. А этим пох и на Питер, и на стрелку. "Вперёд за Питер..." мля.

Согласен,вот адекват парень.Вам надо разгонять всю эту шушеру ,миллионеров сраных и строить новую команду с нуля.Урезать зарплаты и привести в команду нормальный менеджмент, иначе тупик и яма на долгие годы
Регистрация: 8.03.2017
№34 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 23:15) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»

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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№33 Написал: freddyk С- Петербург (Сегодня, 23:14) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lokoflesh
Играть нужно, искать петербуржский характер наконец, а не падать, как Шатов и Дзюба в штрафной при каждом удобном случае.


А кто должен искать питерский характер? Цыганский тренер с бразильскими игроками? Ни одного воспитанника своего в команде, чем славился раньше Зенит. А этим пох и на Питер, и на стрелку. "Вперёд за Питер..." мля.
Регистрация: 15.03.2012
№32 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 23:07) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Луческу: я то уже подумал, что вот он гол, а оказалось, что Нету. Все равно судьи виноваты.
Регистрация: 22.09.2007
№31 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 23:02) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я реально считал его нормальным тренером а оказалось просто цыганский пшик.


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011
№30 Написал: yuri спб (Сегодня, 23:02) #
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online

Цитата: kurbath
Противно слушать ,не могу вспомнить ,чтобы чей то тренер так ныл

Да есть ещё один в Англии.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№29 Написал: Nik1975 (Сегодня, 23:01) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: Blessing
Цитата: oksva
Обидели старичка . Опять . А он ведь предупреждал , что его обидят . Цыганка нагадала . Не мужик , вообще . Ни слова об игре , игроках , тактике - никогда . Приехал цЫган бабла срубить , а тут оказывается -выигрывать надо . Противен и жалок , хлюпающий носом и воровато озирающийся временщик . Жилетка Миллера - мечта рыболовов и охотников , впитывать столько влаги ! Плачь , ромала , это твой последний клуб .

Явился, оратор, сунуть свой пятак в чужую тему без стыда и совести уже стало жизненно необходимым. К черту нормы поведения, когда спартак на первом месте, осмелел, все дела бросил, детей некормленных, спать уложил, и сразу сюда, успеть, пока остальная свинота не разбежалась.

Это вы туберкулезники пидерские должны разрешение спрашивать прежде чем слово свое вставлять. я не спратаковец и не москвич но вас неполноценных чахоточных терпеть не могу.Что опять комплекс неполноценности спать не дает? Валите из Рфпл чушки обьединяйтесь с чемп Финляндии например,всем легче только будет
Регистрация: 8.03.2017
№28 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 22:59) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Помню были слухи,что Плаческу может возглавить Спартак,и я был не против)))).Бог уберёг,от его прихода к нам.


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№27 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:56) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: oksva
Обидели старичка . Опять . А он ведь предупреждал , что его обидят . Цыганка нагадала . Не мужик , вообще . Ни слова об игре , игроках , тактике - никогда . Приехал цЫган бабла срубить , а тут оказывается -выигрывать надо . Противен и жалок , хлюпающий носом и воровато озирающийся временщик . Жилетка Миллера - мечта рыболовов и охотников , впитывать столько влаги ! Плачь , ромала , это твой последний клуб .

Явился, оратор, сунуть свой пятак в чужую тему без стыда и совести уже стало жизненно необходимым. К черту нормы поведения, когда спартак на первом месте, осмелел, все дела бросил, детей некормленных, спать уложил, и сразу сюда, успеть, пока остальная свинота не разбежалась.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№26 Написал: лысый Москва (Сегодня, 22:54) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 4 звезды
ёпрст, какие проблемы, пусть судят иностранцы laughing


румыны?!) wink не поможет, все равно будет ныть, что им играть не дают.
Регистрация: 26.05.2007
№25 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 22:53) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: сынок
Цитата: vlees
laughing хули Спартак опять виноват,простите нас((((

а Спартак при чем?
зенит с ЦСКА сейчас за 2 место борются...у гинера ручные судьи (как говорят))...после матча ЦСКА-зенит было много нытья по судейству...что кто то все купил)))

Взрослый мужик, а несешь околесицу. Давно ли ЦСКА помогали?
В 2006 последний раз))))

это ни я несу...это луческу сказал))
Регистрация: 18.07.2011
№24 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 22:53) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А гол то -Нету !!!
Регистрация: 25.01.2016
№23 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:52) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: сынок
Цитата: vlees
laughing хули Спартак опять виноват,простите нас((((

а Спартак при чем?
зенит с ЦСКА сейчас за 2 место борются...у гинера ручные судьи (как говорят))...после матча ЦСКА-зенит было много нытья по судейству...что кто то все купил)))

Взрослый мужик, а несешь околесицу. Давно ли ЦСКА помогали?
В 2006 последний раз))))
Регистрация: 6.01.2006
№22 Написал: Радослав Ковач г. Москва (Сегодня, 22:52) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
laughing


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Работайте, братья! (с)
Регистрация: 24.09.2007
№21 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 22:47) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: oksva
Цыганка нагадала

+ smile


--------------------
Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№20 Написал: Кирилл мясо (Сегодня, 22:46) #
  • +5
  •  (9)
online

Дзюбе надо было показывать две желтые карточки, он большой стал любитель падать в штрафной
Регистрация: 15.02.2017
№19 Написал: 4 звезды (Сегодня, 22:46) #
  • -2
  •  (4)

ёпрст, какие проблемы, пусть судят иностранцы laughing
Регистрация: 7.12.2016
№18 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 22:45) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хотел подстраховаться... Если не выгонят значит помогло...
Регистрация: 13.03.2012
№17 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 22:45) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не ну бомжы, это уже перебор.
Такого бреда уже давно не было.
А своего руководству он не говорил, что Нету будет выбивать мяч с ворот соперника?
И главное, что через каждое слово про пенальти... а что нам тогда говорить?
Регистрация: 22.09.2007
№16 Написал: oksva Спб (Сегодня, 22:43) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Обидели старичка . Опять . А он ведь предупреждал , что его обидят . Цыганка нагадала . Не мужик , вообще . Ни слова об игре , игроках , тактике - никогда . Приехал цЫган бабла срубить , а тут оказывается -выигрывать надо . Противен и жалок , хлюпающий носом и воровато озирающийся временщик . Жилетка Миллера - мечта рыболовов и охотников , впитывать столько влаги ! Плачь , ромала , это твой последний клуб .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№15 Написал: stepanmlc (Сегодня, 22:39) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
хнык хнык... Плаческу


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№14 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:39) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Не, ребят, это уже даже некрасиво такой хайп поднимать из-за одного незасчитанного гола.
Играть нужно, искать петербуржский характер наконец, а не падать, как Шатов и Дзюба в штрафной при каждом удобном случае.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№13 Написал: Dragon (Сегодня, 22:38) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Ювентус»
плач Ярославны
Регистрация: 28.02.2017
№12 Написал: GPS (Сегодня, 22:38) #
  • +5
  •  (9)

Да не было на Шлюбе пенальти. глазенки разлупи.. )) На мячике буратинка поскользнулся. Слишком усердно ноженками сучил.. )))
Регистрация: 18.02.2011
№11 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 22:37) #
  • +6
  •  (10)

Подал бы в отставку...Не можешь сделать команду,не получается,с кем не бывает.Признай свои ошибки и с Богом,туда где судьи честные...А нытье достало
Регистрация: 24.11.2016
№10 Написал: kurbath тула (Сегодня, 22:34) #
  • +10
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Жаль болел Зени- с таким тренером ни куя не светит
Противно слушать ,не могу вспомнить ,чтобы чей то тренер так ныл
Про то что игры нет-ни слова,судьи виноваты во всем и то что тренер ни какой и то что игрочишки петерасты
Регистрация: 20.11.2015
№9 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:33) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: kuzz
Интересно выдвижная стена плача предусмотрена на новой арене

Она вибрирует, но скоро исправят
Регистрация: 6.01.2006
№8 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 22:32) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Играете убого,вот и проигроваете!з.а ныть уже,как баба какая...
Регистрация: 3.11.2016
№7 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 22:30) #
  • +9
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Интересно выдвижная стена плача предусмотрена на новой арене
Регистрация: 30.08.2009
№6 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 22:29) #
  • +4
  •  (20)
online
Болеет за:
«Спартак»
достойный представитель женской командочки-чуть что ,сразу в слёзы))

отдельно рад за шлюху,поехавшую за трофеями))


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
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