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Сотрудники метрополитена Москвы пройдут курсы английского языка

650 сотрудников московского метрополитена перед чемпионатом мира- 2018 и Кубком конфедераций - 2017 пройдут курсы английского языка, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Кассиры метро, а также инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) пройдут курсы английского языка… Обучение пройдут 650 сотрудников - 350 кассиров и 300 инспекторов ЦОМП", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на сегодняшний день уже более 100 кассиров окончили курсы.
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 09:23) #
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Болеет за:
ЦСКА
надеюсь что хотя бы не за "свой счет"?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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