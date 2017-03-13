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Анхель Уилкер: важно, что мы не пропустили голов от "Ростова"

Защитник "Терека" Анхель Уилкер прокомментировал матч 19-го тура премьер-лиги с "Ростовом" (0:0).

"Игра была сложная. "Ростов" хорошо смотрится в Лиге Европы, в частности, в матче с "Манчестер Юнайтед". Наша команда билась до конца. Важно, что мы не пропустили голов и сыграли на ноль в обороне.

Мы провели много времени в обороне. Удалось сыграть компактно и не пропустить. Теперь впереди важный матч с ЦСКА, будем готовиться к этой игре", - цитирует Уилкера официальный сайт "Терека".
Теги: Терек
Сегодня, 09:39
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